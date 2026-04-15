China impulsa inversión de empresas en España y refuerza cooperación económica con Europa

Beijing y Madrid amplían su alianza en comercio, energía e innovación tecnológica

El Gobierno de China anunció su disposición a fomentar la inversión de empresas chinas en España, al tiempo que expresó su interés en aumentar la importación de productos españoles de alta calidad.

El pronunciamiento fue realizado por el primer ministro chino Li Qiang durante un encuentro oficial con el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, en el marco de una visita diplomática a Beijing.

China busca fortalecer el comercio bilateral con España

Durante la reunión, China destacó su intención de profundizar la cooperación económica con España, aprovechando las ventajas complementarias de ambas economías.

El objetivo, según Beijing, es promover:

Expansión del comercio bilateral

Mejora de la calidad de los intercambios comerciales

Desarrollo equilibrado de la relación económica

Este enfoque busca consolidar una relación más estable y estratégica entre ambas naciones.

Energía e innovación: ejes centrales del acuerdo

Uno de los pilares de la cooperación es el impulso conjunto en sectores estratégicos como:

Vehículos de nueva energía

Sistemas de almacenamiento energético

Investigación científica y desarrollo tecnológico

Innovación entre universidades, empresas y centros de estudio

China y España buscan fortalecer la colaboración en investigación para aprovechar futuras oportunidades de desarrollo global.

Infraestructura y conectividad entre China y Europa

El primer ministro chino también subrayó la importancia de avanzar en proyectos de infraestructura internacional, entre ellos:

Desarrollo del Ferrocarril Expreso China–Europa

Construcción de corredores de navegación ecológicos

Mejora del transporte y la logística internacional

Estas iniciativas buscan reforzar la conectividad entre Asia y Europa.

España como puente entre China y la Unión Europea

China destacó el rol de España dentro de la Unión Europea, señalando que su participación es clave para promover relaciones comerciales estables entre Beijing y el bloque europeo.

El fortalecimiento de estos vínculos se enmarca en una estrategia de cooperación a largo plazo en medio de un escenario global de competencia económica.

Una relación estratégica en expansión

La relación entre China y España continúa consolidándose como parte de una agenda más amplia de cooperación con Europa.

El intercambio en sectores como energía, tecnología y comercio refleja el interés mutuo por diversificar mercados y fortalecer la innovación conjunta.

Relaciones entre China y la Unión Europea

Inversión extranjera en España: oportunidades y riesgos

Energías renovables y transición global

Con información de Xinhua