Barcelona SC cae 3-0 ante Boca Juniors y queda al borde de la eliminación en la Libertadores 2026

El arranque de Copa Libertadores 2026 se vuelve cuesta arriba para Barcelona Sporting Club. La derrota 3-0 frente a Boca Juniors en La Bombonera no solo evidenció falencias futbolísticas, sino que deja al equipo ecuatoriano sin puntos, sin goles y último en el Grupo D, comprometiendo seriamente sus opciones de clasificación.

Barcelona SC no responde en el Grupo D

El Ídolo del Astillero atraviesa un inicio crítico en el torneo continental. Con dos derrotas consecutivas, el equipo dirigido por César Farías no ha logrado replicar el nivel mostrado en la fase previa, donde superó con solvencia a rivales como Argentinos Juniors y Botafogo.

La falta de generación ofensiva y la desconexión entre líneas han sido evidentes. El equipo no solo no suma puntos, sino que tampoco ha logrado marcar goles en lo que va del torneo.

Un planteamiento defensivo que no funcionó

Desde el inicio, Barcelona apostó por un esquema conservador con cinco defensores y un mediocampo poblado, priorizando el orden defensivo.

Sin embargo, este planteamiento terminó por replegar al equipo en su propio campo, alejando a sus delanteros del arco rival y facilitando el dominio de Boca Juniors, especialmente en la mitad de la cancha con el liderazgo de Leandro Paredes.

Boca Juniors impone su juego en La Bombonera

El conjunto argentino aprovechó la pasividad rival y apostó por el juego aéreo. La estrategia dio resultado al minuto 39, cuando Lautaro Di Lollo abrió el marcador con un cabezazo.

En la segunda mitad, el dominio continuó. Santiago Ascacíbar amplió la ventaja al minuto 81 y Ander Herrera sentenció el partido en el tiempo añadido.

José Contreras evita una goleada mayor

Pese al resultado, el arquero José Contreras fue uno de los puntos más altos del equipo ecuatoriano. Sus intervenciones evitaron que la derrota fuera más abultada en un partido ampliamente dominado por el rival.

Barcelona, obligado a reaccionar

Con este resultado, Barcelona SC queda en el fondo del Grupo D, mientras Boca Juniors lidera con puntaje perfecto.

El margen de error se reduce al mínimo. Si el equipo ecuatoriano quiere mantener opciones de clasificar a octavos de final, deberá reaccionar de inmediato en las próximas jornadas, mejorando tanto su propuesta ofensiva como su solidez táctica.

FIN