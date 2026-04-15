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April 15, 2026

Irán amaga con bloqueo total del golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo

  • abril 15, 2026
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Irán advirtió este miércoles que no permitirá ningún tipo de exportación ni importación en el golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo si Estados Unidos continúa con su “acción ilegal” de bloqueo naval a los buques comerciales y petroleros iraníes en el estrecho de Ormuz. 

“Si el Estados Unidos agresor y terrorista pretende continuar con su acción ilegal de bloqueo naval (…) las poderosas Fuerzas Armadas de Irán no permitirán la continuidad de ningún tipo de exportación ni importación en la región del golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo”, advirtió el comandante del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el general de división Alí Abdolahi, según informó la agencia Tasnim.

Abdolahi afirmó que cualquier intento de Washington de mantener el cerco marítimo en la región supondría, en la práctica, una violación del alto el fuego de dos semanas acordado con EE.UU, el cual entró en vigor el miércoles pasado. 

El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) dijo el martes que ha comenzado el bloqueo de los puertos de Irán, así como que ha “paralizado por completo” el comercio que “entra y sale” del país persa por mar, lo que continúa hoy por segundo día.

Mas información en Deutsche Welle

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