Regreso a clases en la Costa 2026: inseguridad y cambios en la conducta estudiantil marcan el inicio

El inicio del año lectivo 2026 en la Costa ecuatoriana llega con nuevos desafíos que van más allá de lo académico. La inseguridad, el impacto de las redes sociales y los problemas de conducta están transformando el entorno escolar y obligando a docentes y autoridades a replantear el rol de la educación.

Un inicio de clases condicionado por la inseguridad

El regreso a las aulas en la región Costa ya no es solo sinónimo de útiles escolares y planificación académica.

En 2026, la violencia en varios sectores del país ha comenzado a impactar directamente en la comunidad educativa.Docentes consultados advierten que la inseguridad ha dejado de ser un problema externo para convertirse en un factor que condiciona la rutina escolar. El temor, las amenazas y la presencia de delincuencia en los alrededores de las instituciones afectan tanto a maestros como a estudiantes.Incluso, algunos profesores aseguran haber sido intimidados por delincuentes en motocicleta mientras se dirigían a sus lugares de trabajo, una situación que refleja el deterioro del entorno educativo.

Profesores alertan sobre amenazas y violencia en el entorno escolar

El testimonio de docentes evidencia una realidad preocupante. En sectores vulnerables, los maestros aseguran que deben continuar sus labores pese a no contar con garantías de seguridad.A esto se suma el impacto directo en los estudiantes. Profesores relatan comportamientos alarmantes en niños cada vez más jóvenes, quienes replican dinámicas violentas inspiradas en su entorno.Casos como juegos que simulan actividades delictivas o discursos relacionados con armas y crimen organizado reflejan una problemática social que ya se filtra en las aulas.

Infraestructura deteriorada y falta de recursos agravan la crisis

A la inseguridad se suma el deterioro de las instituciones educativas. Desde la Unión Nacional de Educadores (UNE) se advierte que miles de planteles requieren reparaciones urgentes.La falta de personal básico como conserjes, guardias o administrativos también complica el funcionamiento diario de las escuelas. Además, el gremio docente denuncia condiciones laborales precarias, con salarios congelados y miles de profesores sin estabilidad.Estas carencias estructurales profundizan la crisis educativa en la región Costa.

El impacto de la tecnología en la conducta estudiantil

El entorno digital es otro factor clave en los cambios de comportamiento de niños y adolescentes. El acceso temprano a redes sociales, videojuegos y dispositivos móviles está generando efectos visibles en el aula.Especialistas advierten que el uso excesivo del celular afecta la concentración, el descanso y la convivencia. También incrementa problemas como la ansiedad, la agresividad y la dificultad para regular emociones.Además, la exposición a contenidos inadecuados puede influir en la construcción de identidad y en la forma en que los estudiantes se relacionan con su entorno.

El nuevo rol de la escuela: más allá de enseñar

Frente a este panorama, los docentes coinciden en que la educación enfrenta un reto más amplio. Ya no se trata únicamente de impartir conocimientos, sino de convertirse en espacios de contención emocional y protección.Expertos en educación señalan la necesidad de fortalecer estrategias como:

Educación socioemocional

Alfabetización digital

Prevención de riesgos psicosociales

Trabajo conjunto con las familias

Asimismo, se insiste en que la seguridad debe abordarse de manera integral, combinando acciones del Estado, las instituciones educativas y los hogares.

La región Costa, especialmente provincias como Guayas, enfrenta un aumento sostenido de la violencia en los últimos años. Este fenómeno ha impactado distintos ámbitos sociales, incluyendo el sistema educativo.El regreso a clases en 2026 ocurre en medio de este contexto, donde la inseguridad, la crisis institucional y los cambios tecnológicos están redefiniendo la experiencia escolar.

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Con información de Expreso