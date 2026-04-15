Alcaraz se repone para ganar a Virtanen en su estreno en Barcelona

El tenista español Carlos Alcaraz ha ganado este martes al finlandés Otto Virtanen (6-4 y 6-2) en la primera ronda del Barcelona Open Banc Sabadell-73º Trofeo Conde de Godó, en un partido rocoso con molestia física incluida que no le impidió ganar y citarse con el checo Tomas Machac en octavos de final, mientras que Martín Landaluce y Pedro Martínez cayeron eliminados en sus duelos de primera ronda.

En apenas 1:25 horas de juego, Alcaraz tuvo que remar y sudar para encontrar su mejor juego, tras recuperarse con la ayuda de un fisio de unas molestias en el antebrazo derecho, y a partir de ahí vio la luz en un partido más duro de lo esperado, muy igualado sobre todo en la primera manga.

Otto Virtanen, debutante en Barcelona y que apenas jugaba su tercer partido de primera ronda en un ATP500, se mostró sólido de inicio con su servicio, con golpes firmes desde el fondo de pista, y obligó a Alcaraz a apretar. Tanto que, tras no entrenar el lunes para recuperarse del esfuerzo de Montecarlo –final perdida el domingo ante Jannik Sinner–, tuvo un susto.

Con 4 bolas de rotura para cada jugador en la primera manga, solo Alcaraz pudo hacer buena una, la que le dio el set, además de la tranquilidad para encarar mejor el segundo set. Pero antes, con 46:03 minutos de juego, 5-4 en el marcador del primer set y tras un juego muy largo en el que el español retuvo su servicio, Carlos Alcaraz pidió la presencia del fisio en pista por un posible problema.

Empezó por su muñeca, pero el trabajo se centró en el antebrazo derecho y tras varios minutos de masaje duro y algo de crema, un poco de vendaje y ‘a seguir’. Al resto, apretó fuerte así que, visiblemente, funcionó el ‘parón’ para un murciano que fue a más, tras cerrar el set en ese décimo juego.

En el segundo set, Alcaraz comenzó fuerte rompiendo el servicio de Virtanen, apenas en el segundo juego y bien lejos de lo inquebrantable de su servicio en la primera manga. Aunque Virtanen recuperó un break en el tercer juego, Alcaraz respondió inmediatamente con un contra-break y mantuvo su servicio para llevarse el set por 6-2, de forma rápida e indolora para celebrar, de nuevo, un triunfo en una Pista Rafa Nadal donde el año pasado, lesionado, perdió en la final.

Alcaraz tuvo un 67% de efectividad en su primer servicio, ganando el 64% de los puntos con su primer saque y el 55% con su segundo. Además, logró salvar 5 de las 9 oportunidades de rotura que tuvo en contra y consiguió romper el servicio de su oponente en 4 ocasiones durante el partido.

Tras ganar, con más dificultades de lo previsto, a Virtanen en esta primera toma de contacto con la arcilla del RCTB-1899, el murciano se medirá en su duelo de octavos de final al checo Tomas Machac, número 47 del mundo que necesitó del tercer set para ganar al argentino Sebastián Baez (2-6, 6-4 y 6-1). Alcaraz y Machac llevan un 1-1 de balance, siendo ambos precedentes en pista dura y, el último, con triunfo del checo en el Masters 1.000 de Shanghai en 2024.

Previamente, el italiano Lorenzo Musetti, segundo cabeza de serie en este torneo barcelonés, avanzó a los octavos de final tras ganar al español Martin Landaluce, invitado por el torneo, por 7-5 y 6-2 en apenas 1 hora y 29 minutos de partido.

En el primer set hubo varios ‘breaks’ significativos y Landaluce logró romper el servicio de Musetti en el segundo juego, pero el italiano respondió rompiendo el servicio de Landaluce en el séptimo y undécimo juegos, lo que le permitió cerrar el primer set con 7-5.

La segunda manga tuvo menos historia y Musetti, uno de los grandes aspirantes a llevarse el torneo, mostró un dominio más claro, rompiendo el servicio de Landaluce, de apenas 20 años, en el tercer y séptimo juegos, llevándose el set por 6-2.

Y el también italiano Lorenzo Sonego avanza a los octavos de final del Barcelona Open Banc Sabadell, de categoría ATP Tour 500, tras ganar al español Pedro Martinez por 6-2, 2-6 y 6-4 en un tiempo total de 2 horas y 37 minutos, en un gran partido que no obstante significó el adiós del tercero de los cinco integrantes de la pequeña ‘armada española’ en este Godó.

En el primer set, Sonego logró cuatro quiebres de servicio, mientras que Pedro Martinez solo consiguió uno, lo que llevó al italiano a ganar el set por 6-2. En el segundo set, Pedro Martinez –que venía de la previa– se recuperó, manteniendo su servicio y logrando dos quiebres para ganar el set por 6-2. Pero en el tercer y decisivo set, Sonego rompió el servicio de Martinez en dos ocasiones para asegurar su victoria con un marcador de 6-4.

También cayó el cuarto cabeza de serie del torneo a las primeras de cambio, con un Karen Khachanov que en 1:13 horas de partido perdió ante el argentino Camilo Ugo Carabelli (6-3 y 6-4), en sin duda la gran sorpresa de esta segunda jornada del cuadro principal.

Por fortuna no falló el australiano de origen español Alex de Minaur, tercer cabeza de serie en Barcelona, que superó –no sin sufrimientos– al austriaco Sebastian Ofner por 7-6 y 6-4 en 1:45 horas, siendo sin duda un duro arranque para el de Sídney, que se medirá en octavos al serbio de la previa Hamad Medjedovic.

Resultados

Con información de EUROPA PRESS