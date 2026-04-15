Robots humanoides ejecutan tareas de precisión en líneas de ensamblaje

NANCHANG, En un taller de fabricación de tabletas en la ciudad de Nanchang, capital de la provincia oriental china de Jiangxi, cuatro robots humanoides completan un turno de ocho horas, transmitido en directo, en una línea de ensamblaje real que requiere operaciones de precisión.

Robots humanoides con IA ejecutan tareas de precisión en líneas de ensamblaje, logrando alta eficiencia, adaptación en tiempo real y revolucionando la fabricación industrial.Foto: Internet-Xinhua

Esto representa un nuevo gran avance en el aprovechamiento de la inteligencia artificial integrada para potenciar el sector fabricante del país.

Durante la jornada laboral del martes, estas máquinas de color blanco y negro y torsos estilizados que recuerdan al metal pulido realizaron inspecciones de calidad finales antes de que las tabletas salieran de la línea de producción.

En un espacio reducido, el modelo Genie G2 de la empresa AgiBot identificó y reconoció con precisión los materiales de la cinta transportadora a velocidades casi comparables a las de los trabajadores humanos, los puso en cajas de prueba y colocó aquellos que presentaban anomalías en una ventana para que el personal los retirara.

Esta secuencia, aparentemente sencilla, era técnicamente imposible para los equipos de automatización programados.

Las imágenes en directo mostraron que los robots, impulsados ​​por percepción visual integrada y control de fuerza, y que fueron diseñados en Shanghai, pudieron adaptarse automáticamente a desviaciones de posición de hasta un centímetro y perturbaciones dinámicas en la línea de producción.

Esta capacidad les permitió completar la calibración de la escena en tan solo cinco minutos al enfrentarse a diferentes modelos de producto, con un tiempo máximo de cuatro horas para el cambio de línea y el reentrenamiento.

Los datos de campo revelaron que el modelo G2 finalizó cada operación en un lapso de 18 a 20 segundos, procesando 310 unidades por hora con una tasa de acierto general superior al 99,9 por ciento.

Este logro representa un nuevo salto en la ambiciosa visión de China para la fabricación con inteligencia artificial (IA).

Al establecer circuitos de retroalimentación que se refuerzan mutuamente entre sus estrategias digitales e industriales, el país ahora está generando ciclos de innovación interconectados que impulsan el progreso en industrias relacionadas.

«La inteligencia incorporada ya no es un concepto de laboratorio, sino un auténtico motor de productividad que puede integrarse en las líneas de producción y crear valor real», dijo Yao Maoqing, vicepresidente sénior de AgiBot.

El exitoso despliegue en líneas de producción de alta velocidad y precisión ha proporcionado una valiosa experiencia exploratoria para la posterior implementación industrial de robots, manifestó, por su parte, Zhong Junhao, secretario general de la Asociación de la Industria de la IA de Shanghai.

En julio pasado, AgiBot exhibió sus robots con ruedas y doble brazo en una fábrica de autopartes en Mianyang, ciudad del suroeste de China, donde realizó una prueba de estrés en condiciones reales y sin guion: Identificaron palés y contenedores en la planta, planificaron sus rutas de forma autónoma y transportaron los contenedores a los estantes designados.

Anteriormente, otras empresas chinas de robótica inteligente, como UBTECH, con sede en Shenzhen, en el sur del país, habían impartido sesiones de capacitación en fábricas de automóviles.

En esta ocasión, los robots humanoides se han incorporado oficialmente al mercado laboral, realizando operaciones delicadas en lugar de tareas crudas, como el levantamiento de cargas.

Li Long, gerente general de la división de robótica del fabricante de tabletas Shanghai Longcheer, aseguró que, tras solo cuatro meses, el G2 se integró con éxito en una línea de producción en masa de electrónica de consumo y ya acumula 140 de funcionamiento continuo.

Se espera que su despliegue en Longcheer se amplíe a 100 unidades para el tercer trimestre de este año, agregó Li.

Este rápido despliegue y su potencial retorno de la inversión impulsarán la implementación a gran escala en los sectores de electrónica de consumo, automoción, semiconductores y energía, afirmó Yao, el vicepresidente de AgiBot.

Las empresas chinas de robótica, en particular, se consolidaron como los mayores productores de robots humanoides a nivel mundial en 2025.

AgiBot, con sede en Shanghai, alcanzó un volumen de envíos anuales de más de 5.100 unidades, asegurando una cuota del 39 por ciento del mercado mundial de robots humanoides y posicionándose en el primer lugar a nivel mundial tanto en volumen de envíos como en cuota de mercado, según un informe publicado en enero por Omdia, una consultora tecnológica con sede en Londres.

Le siguieron Unitree y UBTECH. «En el panorama competitivo global de la IA integrada, China está demostrando cada vez más sus ventajas al aprovechar la abundancia de escenarios de aplicación en líneas de producción y las oportunidades de ser pionera en el despliegue», declaró Zhong.

AletaEste rápido despliegue y su potencial retorno de la inversión impulsarán la implementación a gran escala en los sectores de electrónica de consumo, automoción, semiconductores y energía, afirmó Yao, el vicepresidente de AgiBot.

Las empresas chinas de robótica, en particular, se consolidaron como los mayores productores de robots humanoides a nivel mundial en 2025.

AgiBot, con sede en Shanghai, alcanzó un volumen de envíos anuales de más de 5.100 unidades, asegurando una cuota del 39 por ciento del mercado mundial de robots humanoides y posicionándose en el primer lugar a nivel mundial tanto en volumen de envíos como en cuota de mercado, según un informe publicado en enero por Omdia, una consultora tecnológica con sede en Londres.

Le siguieron Unitree y UBTECH.

«En el panorama competitivo global de la IA integrada, China está demostrando cada vez más sus ventajas al aprovechar la abundancia de escenarios de aplicación en líneas de producción y las oportunidades de ser pionera en el despliegue», declaró Zhong.

AletaEste rápido despliegue y su potencial retorno de la inversión impulsarán la implementación a gran escala en los sectores de electrónica de consumo, automoción, semiconductores y energía, afirmó Yao, el vicepresidente de AgiBot.

Las empresas chinas de robótica, en particular, se consolidaron como los mayores productores de robots humanoides a nivel mundial en 2025.

AgiBot, con sede en Shanghai, alcanzó un volumen de envíos anuales de más de 5.100 unidades, asegurando una cuota del 39 por ciento del mercado mundial de robots humanoides y posicionándose en el primer lugar a nivel mundial tanto en volumen de envíos como en cuota de mercado, según un informe publicado en enero por Omdia, una consultora tecnológica con sede en Londres.

Le siguieron Unitree y UBTECH.

«En el panorama competitivo global de la IA integrada, China está demostrando cada vez más sus ventajas al aprovechar la abundancia de escenarios de aplicación en líneas de producción y las oportunidades de ser pionera en el despliegue», declaró Zhong.

Con información de Xinhua