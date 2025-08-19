Movimiento indígena de Cotopaxi denuncia un presunto ‘intento de asesinato’ a Leonidas Iza, expresidente de la Conaie

En un comunicado se detalla que, aparentemente, agentes de Inteligencia ingresaron a una comunidad ‘sembrando terror y atentando a la vida’ del dirigente.

El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) denunció un posible “intento de asesinato” en contra del dirigente Leonidas Iza Salazar, que lo atribuyeron a agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Leonidas Iza fue presidente de la Conaie y excandidato a la Presidencia de Ecuador en las últimas elecciones de 2025. Foto: Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la noche de este 18 de agosto de 2025, el MICC informó que, aparentemente, “agentes de la Dirección General de Inteligencia irrumpieron en la comunidad de San Ignacio (Cotopaxi), sembrando terror y atentando contra la vida de Leonidas Iza”, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y excandidato a la Presidencia de la República en los comicios nacionales de 2025.

El movimiento, del que también fue presidente Leonidas Iza, oriundo de Cotopaxi, responsabilizó al presidente de la República, Daniel Noboa y su administración, por “cualquier atentado a la vida e integridad” del dirigente.

El MICC, que lo preside Rafael Negrete, se declaró en asamblea permanente hasta que se “exponga” a los involucrados en este hecho y “se detenga la maquinaria de persecución política contra los pueblos”.

“Convocamos a nuestra militancia, a las estructuras provinciales, regionales y nacionales, a los pueblos y nacionalidades del Ecuador y a la comunidad internacional a levantar una alerta roja frente al autoritarismo y al terrorismo de Estado que se pretende instalar en el país. No nos van a callar, no nos van a doblegar”, detalla la misiva.

Por el momento, Leonidas Iza no se ha pronunciado sobre este suceso que denunció el MICC; y tampoco la Conaie y su nuevo consejo de gobierno, liderado por Marlon Vargas Santi.

Tampoco se ha reportado un comunicado del Gobierno nacional, al respecto.

Leonidas Iza dejó la presidencia de la Conaie a finales de julio del año en curso, en la que estuvo cuatro años y se enfrenta a varios procesos de investigación en la Fiscalía General por promover el paro nacional de junio del 2022 y también, por el paro del 2019, que rechazaban la eliminación de los subsidios a los combustibles. (I)

