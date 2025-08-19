Urgente!

August 19, 2025

Maduro advierte a EE.UU. tras reportes de un despliegue militar cerca de Venezuela

La semana previa, Caracas y Bogotá anunciaron que articularán sus ejércitos para combatir el narcotráfico internacional.

A propósito del despliegue militar que lleva a cabo EE.UU. en el sur del mar Caribe para enfrentar a los cárteles del narcotráfico, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que «ningún imperio» debe tocar la tierra de ese país ni la de ningún otro de los que conforman América del Sur.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.Jesus Vargas / Gettyimages.ru

«Nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras las defendemos nosotros, las liberamos nosotros, las vigilamos y las patrullamos nosotros. Ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela ni debería tocar suelo sagrado de Suramérica», dijo el mandatario en una jornada de trabajo transmitida a través de sus redes sociales.

En su intervención, Maduro recalcó que «más nunca» imperio alguno debería posar «su planta insolente» en la «tierra sagrada» liberada por Simón Bolívar, héroe de la independencia de varios países suramericanos.

«Ya es bastante humillación que hayan bases militares estadounidenses en tierra colombiana, bastante humillación a la tierra que Bolívar dio con todo su sacrificio», completó.

Esta misma jornada, la agencia Reuters reportó que los bombarderos SS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, equipados con misiles destructores Aegis, se desplegarían cerca de Venezuela como parte del esfuerzo de Washington para combatir el narcotráfico en la región, tal y como lo comunicó la semana previa el secretario de Estado, Marco Rubio.

En paralelo con esta iniciativa, Caracas y Bogotá anunciaron la articulación de sus ejércitos para hacerle frente al tráfico internacional de drogas en la extensa frontera común. Maduro detalló que el objetivo terminal es garantizar que las zonas fronterizas estén libres de violencia, mientras que su par colombiano, Gustavo Petro, aseguró que la estrategia ha dado frutos, especialmente contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que «ha sido golpeado en ambos lados de la frontera, militarmente».

Con información de Agencia RT

