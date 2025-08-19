Trump se reúne con Zelenski y su grupo de apoyo europeo: ¿hay resultados?

Entre los temas que discutieron los participantes en el encuentro estaban no solo el fin de las hostilidades, sino las garantías de seguridad para Ucrania y una posible reunión entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y Zelenski.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, mantuvo este lunes una reunión con el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, y con varios líderes europeos para abordar la solución del conflicto ucraniano. En detalle, en el encuentro participaron el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller de Alemania, Friedrich Merz; el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Entre los temas que discutieron los participantes en el encuentro estaban no solo el fin de las hostilidades, sino las garantías de seguridad para Ucrania y una posible reunión entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y Zelenski.

Trump: Todo depende de Zelenski

Durante su intervención, Trump comentó su cumbre con Putin en Alaska y declaró que el presidente ruso «acordó que Rusia aceptaría garantías de seguridad para Ucrania». «Este es uno de los puntos clave que debemos tener en cuenta», sostuvo.

De acuerdo con sus palabras, la solución del conflicto ucraniano «es una decisión que solo pueden tomar el presidente Zelenski y el pueblo de Ucrania», agregando que el fin de las hostilidades se logrará «trabajando también conjuntamente en un acuerdo con el presidente Putin». «Tengo la sensación de que usted [Zelenski] y el presidente Putin van a llegar a un acuerdo», precisó.

Comentando las peticiones de lograr un alto el fuego como condición para entablar negociaciones, Trump afirmó que no sabe «si es necesario». «En las seis o algo así guerras que hemos detenido, no hemos tenido un alto el fuego», agregó.

Al hacer balance de la reunión, Trump dijo que «todo el mundo está muy contento con la posibilidad de paz para Rusia y Ucrania».

Después de las negociaciones en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense habló por teléfono con su homólogo ruso y le informó sobre sus resultados. Tras esta llamada, Trump indicó que comenzó a organizar los preparativos para una posible reunión entre Putin y Zelenski. «Después de que tenga lugar esa reunión, celebraremos una trilateral, en la que estaremos los dos presidentes y yo», agregó.

Zelenski, dispuesto a reunirse con Putin sin exigir una tregua

El líder del régimen de Kiev calificó la reunión como «la mejor de nuestras reuniones».

En declaraciones a la prensa, Zelenski manifestó su disposición a reunirse con Putin y luego mantener un encuentro con Trump. Al mismo tiempo, cambió de postura y dejó de exigir el alto el fuego como condición para entablar negociaciones.

Zelenski informó también que los participantes en la reunión abordaron las garantías de seguridad para su país. «Agradecemos la importante señal de Estados Unidos en relación con su disposición a apoyar y ser parte de estas garantías», declaró.

Qué dijeron los representantes de Europa y de la OTAN

Los dirigentes europeos elogiaron el progreso alcanzado en la reunión, calificándola de productiva y exitosa. Destacaron la necesidad de proporcionar garantías de seguridad, agregando que estas deberían abarcar también el territorio europeo, y hablaron sobre su deseo de lograr un alto el fuego.

Además, varios de ellos se expresaron sobre la posibilidad de una posible reunión entre Trump y Zelenski.

Friedrich Merz

El canciller alemán y el presidente de Francia hicieron hincapié en que, en su opinión, es necesario alcanzar un alto el fuego.

Tras la reunión, Merz comentó la posibilidad de una reunión entre Putin y Zelenski y sostuvo que esta podría tener lugar dentro de dos semanas.

Emmanuel Macron

El presidente galo destacó la intención de Europa de garantizar que Ucrania tenga un ejército fuerte. «Vamos a tener que ayudar a Ucrania con tropas sobre el terreno, para asegurarnos de que no haya ninguna invasión por parte de Rusia en el futuro», declaró.

Keir Starmer

Por su parte, el primer ministro británico enfatizó que quiere lograr garantías de seguridad no solo para Ucrania, sino para el Reino Unido.

«Cuando hablamos de seguridad, no solo hablamos de la seguridad de Ucrania, sino también de la seguridad de Europa y del Reino Unido, por lo que se trata de una cuestión muy importante», dijo.

Mark Rutte

De acuerdo con el secretario general de la OTAN, en el contexto de las garantías de seguridad para Ucrania, se abordan los compromisos similares al Artículo 5 del Tratado de la alianza sobre la seguridad colectiva.

«La situación es la siguiente: Estados Unidos y algunos otros países han declarado que se oponen a la adhesión de Ucrania a la OTAN. […] Pero lo que estamos debatiendo aquí no es la adhesión a la OTAN, lo que estamos debatiendo aquí son las garantías de seguridad del tipo del Artículo 5 para Ucrania», afirmó a Fox News.

Con información de Agencia RT