Zelenski y Putin parecen listos para cumbre bilateral

El presidente de Ucrania anunció desde Washington que está listo para hablar con su par ruso, pero «sin condiciones». Moscú también confirmó la disposición de Putin a conversar.

Los presidentes de Ucrania y Rusia , Volodímir Zelenski y Vladimir Putin , parecen dispuestos a celebrar una cumbre de paz tras las conversaciones mantenidas entre Donald Trump y varios líderes europeos, que se centraron en la cuestión clave de las garantías de seguridad para Kiev, informaron diversas fuentes este lunes (18.08.2025).

Las esperanzas de un avance en las negociaciones para poner fin a la guerra de Ucrania aumentaron después de que Trump dijera que había hablado por teléfono con Putin, con quien se reunió en Alaska la semana pasada.

Putin le dijo a su homólogo estadounidense que está dispuesto a reunirse con el mandatario ucraniano, indicó una fuente al tanto de la llamada telefónica entre los dos líderes y que pidió el anonimato.

Merz confirma la disposición de Putin

Según el canciller alemán Friedrich Merz, invitado este lunes a la Casa Blanca, Putin pudo entrevistarse con Zelenski «en las dos próximas semanas».

En Moscú, un consejero diplomático del Kremlin también aseguró que Putin estaba abierto a la idea de conversar con Ucrania.

Tras el encuentro en Washington, el presidente ucraniano dijo a la prensa que estaba listo para una reunión bilateral con su homólogo ruso en las próximas dos semanas, aunque «no tenemos fecha».

De confirmarse, sería la primera reunión entre Zelenski y Putin desde que Rusia invadió Ucrania hace casi tres años y medio.

Zelenski pide reunión bilateral «sin condiciones»

En una rueda de prensa en la plaza de Lafayette, frente a la Casa Blanca, Zelenski indicó que está listo para una reunión de alto nivel con Putin y señaló que espera reunirse «sin condiciones» y que dependiendo del resultado de ese primer encuentro, el presidente estadounidense, Donald Trump, podría unirse a las negociaciones.

«Es posible que para que esto se requiera de la presión de Estados Unidos», indicó el líder ucraniano esta tarde, luego de un día de reunirse primero con Trump y posteriormente en un formato multilateral con seis de los principales líderes europeos que han mostrado su respaldo.

La guerra se ha estancado en los últimos meses, a pesar de algunos avances recientes de Rusia, pero la cumbre entre Trump y Putin del viernes no se saldó con una promesa de alto el fuego.

Respaldo a Kiev de los principales líderes europeos

Zelenski se apresuró entonces a acudir a la Casa Blanca para reunirse con Trump después de que éste lo presionara cada vez más para que haga concesiones a Rusia.

Y los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Finlandia, la Comisión Europea y la OTAN acudieron junto a él, en una clara muestra de apoyo.

El mandatario ucraniano se reunió primero en privado con Trump en el Despacho Oval.

Zelenski consideró que esta reunión había sido la «mejor» hasta la fecha con el presidente estadounidense.

El ambiente de la cita era mucho más relajado que en febrero, cuando Trump y su vicepresidente, JD Vance, reprendieron públicamente al ucraniano por no mostrarse «agradecido» por el apoyo estadounidense.

El presidente anfitrión afirmó que había abordado las garantías de seguridad para Ucrania en un posible acuerdo de paz y que Putin las había aceptado.

