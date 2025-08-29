México y Brasil firman memorando sobre cooperación en promoción de inversiones

La Secretaría de Comercio Exterior de México suscribió este miércoles un memorándum de entendimiento con la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones y Atracción de Inversiones (Apex), que permitirá aumentar la competitividad y el posicionamiento internacional de las empresas de ambos países, informó el gobierno mexicano.

De igual forma, la Secretaría de Energía del país azteca firmó con el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, una Declaratoria de Intención en materia de cooperación bilateral sobre producción y uso de biocombustibles, con el fin de «impulsar un crecimiento ordenado y debidamente regulado del sector en México».

La subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría mexicana de Relaciones Exteriores, Raquel Serur Smeke, manifestó que la relación estratégica entre ambas naciones «es de gran relevancia para la región». La firma de esos dos instrumentos, dijo, representa «un paso más en el fortalecimiento de esta relación y refleja la voluntad de cooperación y dialogo constructivo».

Confirmado.net – RT