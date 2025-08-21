México niega operación con la DEA para frenar narcotráfico

Claudia Sheinbaum señaló que el trabajo conjunto que mantiene su país con EE.UU. se refiere seguridad y no está involucrado el organismo de control de drogas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó este martes (19.08.2025) que el país esté trabajando de manera conjunta con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en la iniciativa ‘Proyecto Portero’ para frenar el tráfico de drogas sintéticas, como fentanilo y metanfetaminas, así como lo anunció el lunes la agencia estadounidense.

«El día de ayer emitió la DEAun comunicado diciendo que hay un acuerdo con el gobierno de México para una operación que llaman ‘Portero’. No hay ningún acuerdo con la DEA”, enfatizó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Proyecto portero

La DEA anunció recientemente el lanzamiento del programa ‘Proyecto Portero’ que, según la agencia estadounidense, se trabajaría en conjunto con el gobierno mexicano para desmantelar las redes de tráfico de drogas que utilizan los carteles, a las que responsabilizó de «inundar las comunidades estadounidenses con drogas sintéticas mortales”.

El programa reúne a investigadores mexicanos con fuerzas del orden, fiscales, funcionarios de defensa y miembros de la comunidad de inteligencia de EE.UU., los cuales, a lo largo de varias semanas, identificarían objetivos conjuntos y desarrollarían estrategias coordinadas de cumplimiento de la ley y fortalecerían el intercambio de inteligencia.

Al respecto, la gobernante mexicana desconoció el comunicado, el cual dijo «no sabemos con base en qué” lo emitió la DEA. La mandataria recalcó que en materia de seguridad, lo único que hay con el Gobierno de Estados Unidos es un acuerdo que lleva «varios meses trabajándose” y que está casi listo para ser firmado por ambas naciones, el cual se basa «fundamentalmente” en la soberanía, la confianza mutua, el respeto territorial y la coordinación sin subordinación.

La polémica ocurre luego de que el presidente de EE.UU., Donald Trump ha priorizado el combate al fentanilo, una droga sintética que, según su Gobierno, se elabora en países como México con precursores químicos de China y causó más de 48.000 muertes por sobredosis en EE.UU. durante 2024, de acuerdo con los registros de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Con información de Agencia DW