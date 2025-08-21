Urgente!

China ampliará opciones de retiro de fondos de pensiones privados 

BEIJING, China ampliará las circunstancias en las que las personas podrán retirar fondos de sus cuentas de pensiones privadas a partir del 1 de septiembre, según una circular publicada por el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social y otros cuatro organismos gubernamentales.

China flexibiliza el sistema de pensiones privadas al permitir retiros anticipados en casos de gastos médicos elevados desempleo prolongado o vulnerabilidad social. Foto: Internet-FIAP

La nueva política tiene como objetivo mejorar la flexibilidad del sistema de pensiones privadas, permitiendo retiradas en situaciones tales como elevados gastos médicos personales o familiares y desempleo de larga duración.

De acuerdo con la circular, los individuos pueden retirar fondos si los gastos médicos pagados de su propio bolsillo, los de su cónyuge o los de sus hijos menores de edad durante el último año superan los ingresos disponibles per cápita del año anterior en su región a nivel provincial.

También se permitirán las retiradas si los solicitantes han recibido prestaciones por desempleo durante un total de 12 meses acumulativos en los últimos dos años o si actualmente reciben subsidios de garantía del nivel de vida mínimo para residentes urbanos y rurales.

Anteriormente, las pensiones privadas solo podían retirarse si los participantes habían alcanzado la edad de jubilación legal, habían perdido completamente la capacidad de trabajar o se habían establecido en el extranjero.

Esto supone un cambio en las pensiones, que pasan de servir únicamente como una herramienta de ingresos para la jubilación a ayudar también a aliviar las cargas financieras durante acontecimientos importantes de la vida, como una enfermedad, según Lu Quan, profesor de la Facultad de Trabajo y Recursos Humanos de la Universidad Renmin de China.

De acuerdo con la circular, salvo aquellos que hayan alcanzado la edad de jubilación legal, las personas que jubilan fondos en virtud de las condiciones recién añadidas pueden seguir contribuyendo a sus cuentas de pensiones privadas en función de su situación financiera.

El programa de pensiones privadas de China se puso a prueba inicialmente en determinadas ciudades en noviembre de 2022 y se expandió a todo el país a finales de 2024. 

Con información de Xinhua

