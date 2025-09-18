«Me está jodiendo»: Reportan duro comentario de Trump sobre Netanyahu

Urgente!

El jefe de la Casa Blanca expresa su descontento con el primer ministro israelí por sus acciones militares. 

El presidente de EE.UU., Donald Trump, está molesto con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó este jueves The Wall Street Journal citando fuentes cercanas al republicano.

Trump comentó a sus asistentes que Netanyahu opta por una solución militar en el conflicto con Hamás, mientras que él prefiere alcanzar un acuerdo de alto el fuego. Se informa que su descontento alcanzó su punto máximo la semana pasada tras el ataque de Israel a una delegación de Hamás en Catar.

«Me está jodiendo», dijo Trump sobre Netanyahu, según funcionarios que escucharon el comentario durante la conversación con sus asesores principales, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio, sobre cómo responder a los ataques.

El WSJ señala que no es la primera vez que el líder estadounidense usa expresiones duras hacia el dirigente israelí. «Que se joda», dijo, y calificó a Netanyahu de desleal cuando este felicitó a su predecesor, Joe Biden, por su victoria en las elecciones de 2020.

Reacción contenida de Trump ante las acciones de Israel

Sin embargo, la irritación de Trump aún no se ha traducido en ninguna acción. Esta semana, al responder a la pregunta sobre si apoya la ofensiva israelí en Gaza, el líder estadounidense afirmó que «tendrá que verlo» y señaló que no la conoce en detalle.

También reaccionó con cautela ante el ataque israelí en Doha, a pesar de las estrechas relaciones con Catar. «Mi mensaje es este: tienen que ser muy, muy cuidadosos. Tienen que hacer algo respecto a Hamás, pero Catar ha sido un gran aliado de Estados Unidos. Mucha gente no lo sabe», afirmó el inquilino de la Casa Blanca el pasado fin de semana.

