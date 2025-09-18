Ingenieros chinos diseñan innovador robot que despega como un pájaro

XI’AN, En un nuevo avance para la robótica bioinspirada, un equipo de ingenieros chinos ha diseñado un modelo que bate sus alas y es capaz de despegar autónomamente, de forma similar a un pájaro.

«En un avance en robótica bioinspirada, ingenieros chinos han creado RoboFalcon2.0, un robot que simula el vuelo de aves mediante un novedoso sistema de aleteo, logrando el despegue autónomo. Este diseño podría revolucionar el desarrollo de vehículos voladores más ágiles y biomiméticos.» Foto: Internet

Denominado RoboFalcon2.0, el robot imita el movimiento de las alas de aves y murciélagos, logrando un vuelo controlado mediante un novedoso mecanismo reconfigurable.

El estudio, publicado en Science Advances, detalla cómo el robot replica el movimiento de aleteo-barrido-plegado (FSF, por sus siglas en inglés) observado en vertebrados voladores durante el vuelo lento.

Los vertebrados voladores suelen utilizar cinemáticas de aleteo complejos durante el vuelo estacionario, el despegue y el aterrizaje, diferenciándose de los mecanismos de vuelo de los insectos.

Este sistema incluye aleteos descendentes anteriores ventrales y aleteos ascendentes sin función aerodinámica, lo que potencia el rendimiento aerodinámico a bajas velocidades.

Los ingenieros de la Universidad Politécnica del Noroeste desarrollaron un mecanismo de balancín cónico que integra el aleteo, el movimiento de barrido y el plegado en un único ciclo de aleteo.

Las capacidades de autodespegue del RoboFalcon2.0 han sido validadas en vuelos en escenarios reales, según el estudio.

Este paso innovador podría abrir el camino para futuros diseños de vehículos ágiles inspirados en aves, que utilicen principios de actuación similares a los vertebrados, permitiendo diseños de alas batientes más biomiméticas.

Confirmado.net – Xinhua