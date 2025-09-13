Urgente!

La OMS registra más de 560.000 casos de cólera en 2024 en el mundo, un 5% más que en 2023
Más de 2 200 docentes fortalecen sus competencias en jornada por la calidad educativa en la Sierra
Alemania, Reino Unido y Francia condenan los ataques israelíes contra Catar
La Plaza de Toros Quito inicia su renacimiento como epicentro cultural y de entretenimiento
September 13, 2025

Más de 2 200 docentes fortalecen sus competencias en jornada por la calidad educativa en la Sierra

  • septiembre 13, 2025
  • 0
  • 207
  • 2 Min Read

Ecuador, septiembre 2025.- Con el propósito de impulsar la calidad educativa y responder a los desafíos del siglo XXI, más de 2 200 docentes de Quito, Cuenca, Loja, Ibarra y Ambato participaron en una jornada de capacitación enfocada en inteligencia artificial, planificación inclusiva (DUA) y liderazgo educativo.

La iniciativa, impulsada por Santillana con el apoyo de Compartir, Richmond Solution y C.R.E.O., reunió a expertos nacionales e internacionales en ponencias y talleres prácticos. Entre los conferencistas estuvieron Cristina Araya, Yull Jaramillo y Gabriela Ponce en Quito, Cuenca y Loja; mientras que en Ibarra y Ambato participaron Fernando Cevallos y Santiago Ayala.

Durante la capacitación se abordaron tres ejes principales:

  • Inteligencia artificial aplicada a la enseñanza, para optimizar procesos de aprendizaje y personalización pedagógica.
  • Diseño universal para el aprendizaje (DUA), que promueve una planificación inclusiva y equitativa.
  • Liderazgo y marketing educativo, orientados al fortalecimiento institucional y la mejora continua.

La convocatoria evidenció un alto nivel de interés: 998 asistentes en Quito, 398 en Cuenca, 454 en Loja, 190 en Ibarra y 224 en Ambato. Participaron docentes de Lengua y Literatura (1 554), de Inglés (461), además de coordinadores académicos (178), vicerrectores (50) y rectores (31), lo que refleja la diversidad de liderazgos en el sistema educativo.

«En Santillana creemos firmemente que la transformación educativa comienza con la formación continua de quienes están al frente de la educación. Esta jornada refleja nuestro compromiso con los líderes que garantizan la calidad académica de Ecuador», señaló Adriana Coral, gestora de Compartir de Santillana.

La jornada no solo entregó herramientas prácticas para el aula, sino que también fomentó la reflexión y el diálogo entre los distintos actores educativos. Con este esfuerzo, Santillana reafirma su compromiso con una educación inclusiva, innovadora y alineada a las demandas del presente y futuro.

Confirmado.net

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Ecuador

5 Ways Animals Will Help You Get

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

New Approach to Digital Product Development

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

The secret to moving this ancient sphinx

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Sitting Right Here Waiting For You Come

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020