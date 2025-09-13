Más de 2 200 docentes fortalecen sus competencias en jornada por la calidad educativa en la Sierra

Ecuador, septiembre 2025.- Con el propósito de impulsar la calidad educativa y responder a los desafíos del siglo XXI, más de 2 200 docentes de Quito, Cuenca, Loja, Ibarra y Ambato participaron en una jornada de capacitación enfocada en inteligencia artificial, planificación inclusiva (DUA) y liderazgo educativo.

La iniciativa, impulsada por Santillana con el apoyo de Compartir, Richmond Solution y C.R.E.O., reunió a expertos nacionales e internacionales en ponencias y talleres prácticos. Entre los conferencistas estuvieron Cristina Araya, Yull Jaramillo y Gabriela Ponce en Quito, Cuenca y Loja; mientras que en Ibarra y Ambato participaron Fernando Cevallos y Santiago Ayala.

Durante la capacitación se abordaron tres ejes principales:

Inteligencia artificial aplicada a la enseñanza , para optimizar procesos de aprendizaje y personalización pedagógica.

, para optimizar procesos de aprendizaje y personalización pedagógica. Diseño universal para el aprendizaje (DUA) , que promueve una planificación inclusiva y equitativa.

, que promueve una planificación inclusiva y equitativa. Liderazgo y marketing educativo, orientados al fortalecimiento institucional y la mejora continua.

La convocatoria evidenció un alto nivel de interés: 998 asistentes en Quito, 398 en Cuenca, 454 en Loja, 190 en Ibarra y 224 en Ambato. Participaron docentes de Lengua y Literatura (1 554), de Inglés (461), además de coordinadores académicos (178), vicerrectores (50) y rectores (31), lo que refleja la diversidad de liderazgos en el sistema educativo.

«En Santillana creemos firmemente que la transformación educativa comienza con la formación continua de quienes están al frente de la educación. Esta jornada refleja nuestro compromiso con los líderes que garantizan la calidad académica de Ecuador», señaló Adriana Coral, gestora de Compartir de Santillana.

La jornada no solo entregó herramientas prácticas para el aula, sino que también fomentó la reflexión y el diálogo entre los distintos actores educativos. Con este esfuerzo, Santillana reafirma su compromiso con una educación inclusiva, innovadora y alineada a las demandas del presente y futuro.

