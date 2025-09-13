Urgente!

Alemania, Reino Unido y Francia condenan los ataques israelíes contra Catar

Los ministros de Exteriores de Alemania, Reino Unido y Francia (E3) condenaron los ataques de Israel contra la capital de Catar, Doha, según se desprende de una declaración conjunta de los países.

«Nosotros, los ministros de Exteriores de Alemania y Francia, así como el ministro de Exteriores del Reino Unido, condenamos los ataques de Israel del 9 de septiembre en Doha, que violan la soberanía de Catar y crean la amenaza de una mayor escalada en la región», indica la declaración difundida por la oficina de prensa del ministerio de Exteriores alemán.

Según los diplomáticos, las acciones de Israel amenazan seriamente el «acuerdo alcanzado mediante negociaciones» que podría asegurar la liberación de los rehenes israelíes y el fin de la guerra en Gaza.

Los ministros también expresaron solidaridad con Catar y declararon su apoyo a su papel en los esfuerzos de mediación para resolver el conflicto entre Israel y Hamás.

«Los ministros instan encarecidamente a todas las partes a realizar nuevos esfuerzos e intensificar sus acciones con el objetivo de lograr un cese al fuego inmediato (…) Hacemos un llamado a las partes a ejercer moderación y aprovechar la oportunidad de paz», añadieron los ministros.

El pasado 9 de septiembre, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron un ataque de precisión contra la delegación del movimiento palestino Hamás en Doha, que se encontraba en la ciudad para negociar la paz en la Franja de Gaza.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó al día siguiente que su país estaba detrás del ataque y comparó las operaciones especiales de su ejército en Oriente Medio con la forma en que EEUU persiguió a los líderes de Al Qaeda (grupo terrorista prohibido en Rusia y otros países) tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Según la Cancillería emiratí, «la temeraria agresión de Israel constituye una flagrante violación de la soberanía de Catar, una grave violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, y una escalada irresponsable que amenaza la paz y la seguridad regionales e internacionales».

La seguridad y la estabilidad de Catar son parte integral de la seguridad y la estabilidad del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (Cceag), prosiguió el ente, y cualquier agresión contra un Estado miembro de este organismo constituye un ataque al sistema de seguridad colectiva de la zona del golfo Pérsico.

Tras el ataque de las FDI, Hamás afirmó en un comunicado que la incursión israelí había fracasado, a pesar de que se cobró la vida de seis personas.

El ataque fue condenado de forma unánime por todos los miembros del Consejo Seguridad de la ONU.

Con información de Agencia Sputnik

