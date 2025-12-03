Luisa González anuncia que la Convención Nacional de la RC5 se realizará en enero en Manta

La presidenta del movimiento Revolución Ciudadana (RC5), Luisa González, anunció que la Convención Nacional 2026 se celebrará en enero en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, uno de los territorios emblemáticos del progresismo ecuatoriano.

En enero 2026 será la #ConvenciónRC5 en Manabí.

La participación será abierta desde la APP de @RC5Oficial.

El encuentro marcará un nuevo impulso para la organización política del movimiento, con énfasis en la participación de las bases, la renovación interna y la construcción colectiva de la agenda programática para los próximos desafíos del país.

Por primera vez, la Convención incorporará un mecanismo digital de participación abierta a través de la APP oficial de RC5, lo que permitirá que militantes, simpatizantes y nuevas generaciones puedan votar, debatir y ser parte activa de la toma de decisiones sin barreras geográficas.

Las direcciones provinciales del movimiento han empezado ya la convocatoria pública, reforzando el carácter democrático y participativo del proceso.

La organización en Manabí y Azuay destacó que la Convención será un espacio decisivo para fortalecer la unidad, reafirmar el proyecto progresista y proyectar una alternativa política sólida frente al fracaso del modelo neoliberal.

Con miras al 2026, la Convención Nacional de RC5 en Manta promete convertirse en un hito organizativo para el movimiento y en un punto de partida para una nueva etapa de movilización ciudadana.

