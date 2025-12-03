Cuánto cuesta casarse en Ecuador 

Los costos dependen de si la ceremonia se realiza en las oficinas del Registro Civil o fuera de las instalaciones.

Casarse por lo civil en Ecuador es un trámite relativamente sencillo, pero implica cumplir con ciertos requisitos y considerar los costos según el lugar donde se realice la ceremonia.

El Registro Civil es la entidad encargada de oficializar los matrimonios y ofrece dos modalidades: en sus instalaciones o en un lugar externo a un mayor costo.

Las personas que deseen contraer matrimonio deben ser mayores de 18 años y agendar una cita previa en línea para la entrevista de matrimonio. Este turno debe ser impreso y presentado el día correspondiente.

Tanto los contrayentes como los dos testigos deben presentar su cédula de identidad en original y copia.

Costos del matrimonio civil

El valor del trámite varía según el lugar en el que se realice la ceremonia:

$ 50 si el matrimonio se celebra en una agencia del Registro Civil.

$ 250 si se realiza fuera de las instalaciones.

$ 0 para personas con carné de discapacidad Conadis del 30 % o más.

Mientras que en las sedes del Registro Civil de Guayaquil, el costo del trámite es de $ 41.

El Registro Civil recomienda agendar la fecha del matrimonio con un mínimo de quince días de anticipación y hasta un mes antes de la fecha deseada, debido a la alta demanda y disponibilidad limitada de cupos.

