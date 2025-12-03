Empresas «pequeñas gigantes» de China se multiplican en medio de impulso a innovación

BEIJING, China ha experimentado en los últimos años un aumento en el número de sus empresas «pequeñas gigantes», lo que destaca los esfuerzos del país para acelerar el desarrollo de compañías impulsadas por la innovación.

La cantidad de este tipo de empresas, es decir, aquellas pymes de primer nivel con alto potencial de crecimiento, tecnología avanzada y fuerte competitividad en el mercado, aumentó de más de 5.000 a más de 17.600 durante el período del XIV Plan Quinquenal (2021-2025), de acuerdo con el Ministerio de Industria y Tecnología Informática de China.

Las empresas «pequeñas gigantes» se destacan por su enfoque profundo en la innovación.

En 2024, estas compañías invirtieron en promedio más de 30 millones de yuanes (más de 4,24 millones de dólares) en investigación y desarrollo.

A menudo descritos como campeonas de nichos de productos únicos y proveedores especializados, estas empresas desempeñan un papel importante en la mejora de la resiliencia y la competitividad de las cadenas industriales y de suministro.

Más del 60 por ciento de estas empresas están arraigadas en fundamentos industriales, y casi el 80 por ciento opera en puntos críticos a lo largo de las cadenas de suministro.

Alrededor del 90 por ciento se suministra directamente al menos a tres grandes empresas nacionales o internacionales, y casi 6.000 se están expandiendo hacia campos de vanguardia como las tecnologías cuánticas.

Los expertos creen que el auge de estas pymes especializadas y sofisticadas refleja cómo la innovación se ha convertido en la base competitiva central y en un motor crucial para el crecimiento económico más amplio de China.

A pesar de representar solo el 3,5 por ciento de las pymes industriales de China por encima del tamaño designado, contribuyente con el 9,6 por ciento del ingreso operativo total y el 13,7 por ciento de las ganancias.

De cara al futuro, «promover el crecimiento de las pymes que utilizan tecnologías especializadas y sofisticadas para fabricar productos novedosos y únicos» está incluido en las propuestas del Comité Central del Partido Comunista de China para la elaboración del XV Plan Quinquenal (2026-2030), el cual fue dado a conocer en octubre.

Li Lecheng, ministro de Industria y Tecnología Informática, afirmó que el gobierno reforzará aún más el papel de las empresas como innovadores principales, aumentará la contribución de las empresas de alta calidad a la resiliencia de la cadena de suministro y mejorará el entorno empresarial.

Las prioridades de política incluyen una mejor alineación del ecosistema de innovación e industrial, el aprovechamiento de políticas fiscales y la expansión del apoyo financiero dirigido, según indicó Li.

Confirmado.net – Xinhua