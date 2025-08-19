¡Llegó la nueva HP ProBook 445 G10: ideal para el trabajo y también como computadora familiar!

La nueva HP ProBook 445 G10 de 14 pulgadas ya está disponible en Ecuador, pensada para estudiantes, profesionales que trabajan desde casa y familias que buscan un equipo versátil.
Ligera, práctica y lista para acompañarte tanto en la oficina como en tus viajes, esta laptop combina rendimiento y diseño. Con Windows 11 Pro y 16 GB de memoria DDR4, ofrece velocidad y eficiencia, además de un aspecto moderno gracias a su cámara y sistema de iluminación, perfectos para videollamadas y trabajo en línea.
Su conexión inalámbrica LAN asegura una navegación rápida y estable, ideal para quienes necesitan trabajar desde cualquier lugar, ya sea en casa, en una cafetería o incluso durante unas vacaciones en la playa.
Un punto clave es su peso de apenas 1,38 kg, lo que la convierte en una excelente opción para quienes llevan su equipo a todas partes. Una laptop ligera no solo es más cómoda, sino que también evita molestias físicas asociadas a cargar dispositivos pesados. ¡La HP ProBook es perfecta para acompañarte a donde vayas!
En cuanto a autonomía, incorpora una batería de iones de litio de 3 celdas y 42 Wh, lo que garantiza largas horas de uso sin necesidad de estar conectada al cargador, algo muy útil en viajes en avión o en jornadas de trabajo fuera de casa.
En conclusión, la nueva HP ProBook 445 G10 es una excelente alternativa para universitarios, profesionales remotos, trabajadores híbridos y empresarios, además de ser una opción confiable para uso familiar. Con un costo aproximado de 970 dólares, ofrece un equilibrio entre rendimiento, diseño y portabilidad que la convierte en una inversión muy inteligente.
👉 Si quieres verla en acción, te recomiendo dar clic en el siguiente video, donde podrás vivir una pequeña experiencia de lo que ofrece esta computadora.