Petroecuador y la empresa china CNPC firmaron contrato por $ 78 millones para duplicar producción de campo Amistad 

En los próximos días comenzará la movilización de plataforma desde China para reacondicionamiento de cuatro pozos, previsto que inicie a partir de octubre.

Petroecuador y la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC, por sus siglas en inglés) firmaron el contrato por $ 78 millones para duplicar la producción de gas natural en el campo Amistad, informó la empresa pública este lunes, 18 de agosto.

Se trata de un contrato especializado para el reacondicionamiento de pozos costa afuera, mediante el uso de la plataforma auto-elevable tipo jack up y de esta manera se duplicará la producción de este recurso.

Esto se da en el marco de la declaratoria del campo Amistad como prioridad nacional decisión para fortalecer el abastecimiento de gas a la central termoeléctrica Termogas Machala y enfrentar el periodo de estiaje previsto para septiembre de este año.

El gerente de Exploración y Producción, Andrés González, indicó que tras la suscripción del contrato, en los próximos días se iniciará la movilización de la plataforma jack up desde China, la cual permitirá realizar trabajos de reacondicionamiento de cuatro pozos a partir de octubre.

Según Petroecuador, actualmente, el campo Amistad produce cerca de 20 millones de pies cúbicos diarios de gas natural y con los trabajos a realizarse estima que la producción supere los 40 millones de pies cúbicos por día, lo que duplicará su aporte a la generación eléctrica para el funcionamiento del sector industrial y el abastecimiento interno.

La empresa pública señaló que en este mismo bloque, desde inicios de agosto ejecuta trabajos de reacondicionamiento en pozos cerrados, con lo que sumará hasta 5 millones de pies cúbicos diarios adicionales a la producción antes de la entrada en operación de la plataforma jack up.

Asimismo, indicó que la ejecución de los proyectos los realizan con los más altos estándares técnicos y de seguridad, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente y de los plazos establecidos. (I)

Confirmado.net – El Universo