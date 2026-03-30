La ONU declara 40 nuevas especies protegidas

Los países miembros de la Convención de la ONU sobre Especies Migratorias (CMS) aprobaron este domingo (29.03.2026) sumar 40 nuevos animales a la lista de especies protegidas, en la clausura de la COP15, que se celebró durante esta semana en Campo Grande (Brasil).

Entre las nuevas especies bajo protección internacional, avaladas por el plenario de la decimoquinta conferencia, figuran el guepardo, la hiena rayada, la nutria gigante, el tiburón martillo y 24 tipos de aves petreles.

Estas nuevas especies silvestres protegidas se incluirán en los apéndices I y/o II de la CMS, que ya cuentan con alrededor de 1.200 géneros. El primero protege especies en peligro crítico de extinción con prohibición estricta de captura y el segundo engloba géneros en estado desfavorable que necesitan cooperación internacional y manejo para garantizar su supervivencia.

Aumento en especies bajo peligro

Según un informe de la ONU, el porcentaje de animales de la lista de la Convención que vive bajo amenaza subió hasta el 24 %, dos puntos más que hace dos años, y un 49 % registra poblaciones decrecientes, frente al 44 % anterior.

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