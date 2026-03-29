Ecuador incrementa casi 12% exportaciones de banano de enero a febrero

Quito, 29 mar (Sputnik).- Las exportaciones de banano ecuatoriano aumentaron en casi un 12 por ciento de enero a febrero de 2026, en relación con el mismo periodo del año precedente, de acuerdo con la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec).

«Las exportaciones de banano de Ecuador acumuladas de enero a febrero de 2026 se ubicaron en 71,49 millones de cajas, un 11,79 por ciento más que lo exportado en el mismo período de 2025», indica el informe de Acorbanec.

En el lapso señalado durante 2025 se exportaron 63,94 millones de cajas de banano, mientras en los dos primeros meses del año sumaron 71,49 millones.

Entre los principales destinos de la fruta se encuentran la Unión Europea, Rusia, Estados Unidos y Oriente Medio.

«La Unión Europea se mantuvo como el principal destino con una participación de 34,58 por ciento; seguido de Rusia, con el 22,19 por ciento; Estados Unidos con el 13,4 por ciento; Oriente Medio con el 11,09 por ciento; Cono Sur (latinoamericano) con 5,87 por ciento, Asia Central con el 5,57 por ciento», precisa el informe estadístico.

En particular se señala que creció la producción y también la demanda de Rusia, EEUU y la Unión Europea.

«Si analizamos las exportaciones de banano por países, Rusia es el país al que mayor banano se ha destinado con una participación del 22,19 por ciento; en segundo lugar, Estados Unidos con el 13,40 por ciento; en tercer lugar, Países Bajos con el 7,55 por ciento; en cuarto lugar, Alemania con el 4,97 por ciento; y, en quinto lugar, Italia con el 4,23 por ciento», apuntó el informe.

Acorbanec precisó que también se incrementaron los envíos hacia otros mercados como China y Turquía.

«De enero a febrero de 2026, las exportaciones hacia China registraron un incremento de 21,6 por ciento; Turquía presentó un crecimiento del 31,2 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025. También se registraron incrementos en mercados como Emiratos Árabes 7,7 por ciento, Arabia Saudí, 1,83 por ciento», añade el informe.

Además, la demanda de banano ecuatoriano creció también por problemas en la producción de varios países centroamericanos y asiáticos, que tuvieron afectaciones por factores climáticos.

En particular, la reducción de la producción se registró en Filipinas, Camboya, Vietnam, debido a factores climáticos y fitosanitarios.

Además, las lluvias reportadas en Colombia afectaron zonas productivas y de igual modo las condiciones del clima afectaron la producción de Centroamérica.

Con información de AGENCIA SPUTNIK