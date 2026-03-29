Alemania.- Catedral de Colonia defiende cobro de entrada por costes de limpieza

Colonia (Alemania), 29 mar (dpa) – El decano de la catedral de Colonia, monseñor Robert Kleine, defendió hoy que se pague entrada para visitar la iglesia como forma de poder mantener el que es uno de los monumentos más famosos de Alemania.

En una entrevista con el diario «Kölnische Rundschau», Kleine señaló, entre otras cosas, el aumento de los gastos de limpieza debido al comportamiento de los turistas.

ARCHIVO – Turistas fotografían la icatedral de Colonia. Debido a los elevados costes de limpieza y mantenimiento, se cobrará entrada a la catedral. Foto: Henning Kaiser/dpa

También recordó que en un primer momento se intentó aumentar los ingresos subiendo el precio de la entrada para subir a la torre y visitar la Sala del Tesoro, además de colocar en la catedral un recipiente para donativos de plexiglás.

«Si cada visitante hubiera echado un euro, dispondríamos de seis millones de euros al año (6,93 millones de dólares). Pero a veces, al final de un día con unos 20.000 visitantes, solo había 700 euros dentro», dijo.

Además de los gastos de mantenimiento del edificio, así como de seguridad y energía, el cabildo catedralicio también tiene que invertir cada vez más en limpieza. «Lamentablemente, hemos constatado que algunos visitantes se comportan en la catedral de tal manera que nos vemos obligados a limpiar en húmedo todo el suelo cada dos noches», señaló.

Chicle en el mosaico

«Cuando veo la cantidad de chicle que hay en el interior de la catedral, incluso en el mosaico de 1880 del relicario de los Reyes Magos, me pregunto: ¿a quién se le ocurre escupir el chicle aquí, en la catedral, mientras camina? Es increíble todo lo que ocurre aquí dentro», lamentó el religioso.

La catedral de Colonia recibe cada año la visita de unos seis millones de personas, la mayoría de ellas turistas. El cabildo de la catedral anunció a principios de marzo que pronto cobrará entrada a los turistas, mientras que los asistentes a los oficios religiosos y los fieles seguirán teniendo acceso gratuito.

Kleine aclaró asimismo en la entrevista que también habrá descuentos e incluso entrada gratuita. «Creo que el criterio para el cálculo debe ser: ¿cómo podemos recaudar, a través de la entrada, los fondos que necesitamos para el mantenimiento de la catedral? Los costes se nos están yendo de las manos. Las medidas tomadas hasta ahora no son suficientes», añadió.

Con información de AGENCIA DPA