Juicio político al CNE: el trámite más largo, suspendido en tres periodos legislativos

El juicio contra los consejeros del CNE se presentó en noviembre de 2021, desde esa fecha el organismo se mantiene blindado por constantes periodos electorales.

Desde el 11 de noviembre de 2021, cuando los exasambleístas de Pachakutik Joel Abad y Mario Ruiz oficializaron el pedido de juicio político en contra de los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), la Asamblea Nacional no ha podido tramitar la solicitud porque el organismo ha permanecido en constante periodo electoral.

El juicio político está planteado en contra de los consejeros Diana Atamaint, Enrique Pita, José Cabrera y Esthela Acero, y también al exconsejero Luis Verdesoto. La acusación es por presunto incumplimiento de funciones al no permitir que se verifiquen las inconsistencias presentadas en 39.000 urnas en las elecciones generales de febrero de 2021, entre los finalistas Guillermo Lasso (CREO) y Yaku Pérez (Pachakutik).

Desde ese tiempo han transcurrido cuatro años y este pedido de juicio ha traspasado tres periodos legislativos presididos por cinco presidentes de la Asamblea Nacional: Guadalupe Llori (Pachakutik), Virgilio Saquicela (Independiente), Henry Kronfle (PSC), Viviana Veloz (RC) y ahora Niels Olsen (ADN).

La legislatura ha suspendido el trámite del juicio político basada en un pronunciamiento que emitió la Procuraduría del Estado en el 2021.

La Comisión de Fiscalización basó la suspensión del inicio del juicio político en un pronunciamiento realizado por el entonces procurador Íñigo Salvador, quien sostuvo que “(…) de conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, la Asamblea Nacional no puede someter a juicio político a los miembros del Consejo Nacional Electoral una vez que se encuentre en curso un proceso electoral, hasta que se produzca la proclamación de resultados, según el tenor de esa norma (…)”. Por tanto, se suspende la sustanciación del proceso de solicitud de juicio político remitido a la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político mediante Oficio n.º AN-SG-2021-3952-M de 26 de noviembre del 2021, que contiene Resolución CAL-2021-2023-208.

La Comisión de Fiscalización de manera constante ha solicitado al CNE una certificación donde se informe a la legislatura si se encuentra en periodo electoral.

La última certificación que obtuvo la Asamblea Nacional fue en el actual periodo legislativo que inició sus actividades en mayo de 2025, cuando se informó que estaba en periodo electoral y posterior a ello, la realización de la consulta popular y el referéndum que acabó con la proclamación de resultados este 1 de diciembre de 2025.

Sin embargo, el 25 de agosto de 2025, nuevamente el pleno del CNE declaró el inicio del periodo electoral para la “Elección de vocales de la Junta Parroquial Rural Shuar Pastaza, del cantón Pastaza, de la provincia de Pastaza”, para el periodo 2026-2027.

Este periodo electoral integra todas las actividades y operaciones que se desarrollarán de manera ordenada dentro de las etapas preelectoral, electoral propiamente dicha y poselectoral conforme a lo que determina el Código de la Democracia.

Juicio a exministro de salud

Al momento está en trámite el pedido de juicio político en contra del exministro de Salud Jimmy Martin. La solicitud la presentaron tres asambleístas de la bancada Revolución Ciudadana (RC): Luis Molina, Franklin Samaniego y Eliana Correa.

La acusación presentada es por supuesto incumplimiento de funciones relacionadas con la falta de pago de servicios externos y desabastecimiento de medicamentos en las casas de salud; falta de pago a los servicios de diálisis; y, recorte presupuestario.

Los acusadores recogieron información durante la visita a un centenar de hospitales y centros de salud del país, y está contenida en tres cajas con 60.000 fojas que serán usadas como prueba.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) tenía previsto conocer y resolver sobre el pedido de juicio este 1 de diciembre. (I)

