Ferrocarril China-Laos impulsa turismo regional y conectividad comercial

KUNMING, El Ferrocarril China-Laos ha gestionado más de 62,5 millones de viajes de pasajeros y más de 72,5 millones de toneladas de carga desde su lanzamiento hace cuatro años, inyectando un fuerte impulso al desarrollo económico y social regional, informó hoy martes el Grupo Estatal de Ferrocarriles de China (China State Railway Group Co., Ltd.).

El Ferrocarril China-Laos, operativo desde 2021, ha transportado más de 62,5 millones de pasajeros y 72,5 millones de toneladas de carga, convirtiéndose en un motor clave del crecimiento regional. Foto: Internet-Xinhua

Con una extensión de 1.035 kilómetros desde Kunming, capital de la provincia de Yunnan, en el suroeste de China, hasta la capital de Laos, Vientiane, el ferrocarril ha mejorado la conectividad regional y ha servido como un nuevo motor de crecimiento económico regional, señaló la empresa.

El ferrocarril ha reducido los costos de logística hasta en un 50 por ciento en la ruta de Kunming a Tailandia a través de Laos, mientras que los costos de transporte dentro de Laos se han reducido hasta en un 40 por ciento, según la compañía.

El Ferrocarril China-Laos comenzó a operar el 3 de diciembre de 2021. Para satisfacer la creciente demanda de viajes transfronterizos, se introdujeron servicios internacionales de tren de pasajeros entre Kunming y Vientiane el 13 de abril de 2023.

Confirmado.net – Xinhua