Juez del TCE desestima pedido de nulidad y ratifica suspensión de nueve meses a la Revolución Ciudadana

El juez del TCE resolvió tener por no presentado el pedido de Gabriela Rivadeneira tras constatar que no está registrada en el CNE como presidenta de la RC.

El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) Joaquín Viteri desestimó el pedido de nulidad que hizo Gabriela Rivadeneira, presidenta electa de la Revolución Ciudadana (RC), en contra de la decisión del magistrado de suspender por nueve meses a esta organización política del registro electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El correísmo presentó la solicitud de nulidad y revocatoria el pasado 8 de marzo y este martes, 10 de marzo, el juez electoral resolvió tener por no presentado el pedido por falta de legitimación de Gabriela Rivadeneira para actuar en representación del movimiento Revolución Ciudadana.

Viteri tomó esta decisión luego de recibir una documentación del CNE que certifica que Rivadeneira no fue registrada como presidenta de este movimiento, sino que la representante sigue siendo Luisa González.

“De la documentación remitida por el Consejo Nacional Electoral (…) se desprende que ‘revisada la nómina de la directiva nacional del movimiento político Revolución Ciudadana, lista 5, registrada a la presente fecha, consta el nombre de la señora Luisa Magdalena González Alcívar, con cédula (…), como presidenta y representante legal, según lo establecido en el artículo 22 del régimen orgánico de dicha organización política’“, dice el escrito.

Con esta notificación, el juez del Contencioso Electoral constató que Gabriela Rivadeneira no es la representante legal del movimiento Revolución Ciudadana, dentro del registro permanente de organizaciones políticas y por tal, dice el documento, “no cuenta la legitimación invocada para actuar en representación de la referida organización política dentro de la presente causa”.

“Al no encontrarse acreditada la representación legal invocada, no corresponde a este despacho pronunciarse sobre la nulidad y revocatoria solicitadas, por cuanto tales pretensiones han sido formuladas por quien no se encuentra legitimada para actuar en nombre de la organización política respecto de la cual se dictó el auto impugnado”, sostiene el juez Viteri.

Con este pronunciamiento el magistrado ratificó lo resuelto el pasado 6 de marzo, que es la suspensión por nueve meses, de manera provisional, de la RC.

Joaquín Viteri adoptó esta decisión luego de admitir a trámite una denuncia que presentó el fiscal general del Estado subrogante, Carlos Leonardo Alarcón, por la investigación previa que se sigue en contra de dirigentes del correísmo en el denominado caso Caja Chica, en el cual se investiga el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos. (I)

Confirmado.net – El Universo