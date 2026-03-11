Viceprimer ministro chino pide cooperación nuclear global

PARÍS, El viceprimer ministro chino Zhang Guoqing dijo hoy miércoles que China está dispuesta a colaborar con todas las partes para garantizar que la energía nuclear apoye mejor el desarrollo y la prosperidad de todas las naciones.

Zhang, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, hizo estas declaraciones durante su asistencia a la segunda Cumbre de Energía Nuclear en París como representante especial del presidente chino, Xi Jinping.

Zhang afirmó que China siempre se ha adherido a una estrategia de seguridad nuclear prudente, coordinada y equilibrada propuesta por el presidente Xi y ha hecho contribuciones concretas a la promoción del desarrollo global de la energía nuclear.

China está dispuesta a trabajar con todas las partes para implementar conjuntamente la Iniciativa para el Desarrollo Global, la Iniciativa para la Seguridad Global, la Iniciativa para la Civilización Global y la Iniciativa para la Gobernanza Global, y promover el desarrollo de la energía nuclear impulsado por la innovación, la construcción de bases de seguridad, la colaboración industrial y la cooperación de ganancia compartida, con el fin de que la energía nuclear pueda beneficiarse en mayor medida el desarrollo y la prosperidad de todos los países, indicó.

Zhang señaló que China está dispuesta a colaborar con todas las partes para hacer nuevas contribuciones a la construcción de un mundo limpio, hermoso y sostenible y de una comunidad de futuro compartida de la humanidad.

Jefes de Estado, líderes gubernamentales y altos representantes de más de 30 países, así como jefes de organizaciones internacionales pertinentes, asistieron a la cumbre y emitieron una declaración conjunta titulada «Por una energía nuclear segura y asequible para todos».

