Esta bebida común aumenta la productividad mejor que el azúcar o cafeína

Sus efectos combaten el cansancio mental en jornadas largas de estudio, trabajo o videojuegos.

Un estudio publicado recientemente por expertos en Salud y Ciencias del Deporte de Japón ha revelado que el agua con gas podría ayudar a mantener la mente más alerta y productiva durante tareas extensas, sin necesidad de recurrir a la cafeína o al azúcar.

Los investigadores quisieron comprobar si la carbonatación —las burbujas del agua con gas— influye realmente en la concentración. Para ello, invitaron a 15 adultos jóvenes que jugaban videojuegos ocasionalmente para contrastar sus hipótesis.

Cada participante completó dos sesiones de juego de tres horas consecutivas: en una bebían solo agua natural y en la otra, agua con gas. El orden de las sesiones se asignó al azar para que nadie supiera de antemano qué bebida le tocaría primero.

Durante las tres horas, los científicos midieron diversos parámetros: cómo se sentían los jugadores (cansados o disfrutaban), la capacidad de concentración, el diámetro de las pupilas, el ritmo cardíaco, los niveles de azúcar en sangre y el cortisol (la hormona del estrés). De este modo compararon los efectos de cada bebida.

Los resultados mostraron que, con el consumo de agua con gas, los participantes reportaron menos fatiga subjetiva a medida que avanzaba la sesión, mayor disfrute del juego y una mejor conservación de la función ejecutiva al final de las tres horas.

Además, las pupilas de los jugadores presentaron una menor constricción —un indicador objetivo de menor fatiga mental— y cometieron menos errores en el juego.

Los autores del estudio sugieren que la sensación de las burbujas en la boca actúa como una pequeña señal de alerta natural para el cerebro. Aunque el estudio es pequeño y los participantes sabían qué bebían, los resultados apuntan a que el agua con gas podría ser una alternativa sencilla y saludable para combatir el cansancio mental en jornadas largas de estudio, trabajo o videojuegos.

Confirmado.net – RT