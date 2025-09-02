Joven casi queda paralítico por usar su móvil en mala postura

El adolescente solía reclinarse en un sofá para revisar sus redes sociales y jugar en su móvil durante horas.

Un adolescente de 16 años en la provincia de Fujian (China) estuvo al borde de quedar paralítico tras adoptar una mala postura al usar su teléfono celular durante mucho tiempo, reportan medios asiáticos.

123RF

El joven, identificado con el nombre de Min, dejó de hacer actividad física durante el verano, aumentando el uso de su móvil hasta cuatro veces más de lo habitual. Según el reporte, solía reclinarse en un sofá para revisar sus redes sociales y jugar en su teléfono.

Poco después, el menor comenzó a sentir serias molestias en la espalda, los hombros y el cuello. Al inicio, sus padres creyeron que se trataba de dolores relacionados con el crecimiento, pero más adelante su situación empeoró.

Un día, Min se despertó sin poder levantarse de la cama por el insoportable dolor lumbar y la ausencia de sensibilidad en las piernas. El joven llegó a tal punto de parálisis que no podía controlar su vejiga y sus padres decidieron llevarlo de inmediato al hospital.

«La familia lo trajo en silla de ruedas. El examen reveló una hernia discal lumbar grave que provocó complicaciones espinales y nerviosas. Una resonancia magnética mostró que su columna vertebral se había desplazado y los nervios espinales estaban comprimidos hasta casi convertirse en fibras debido a la presión», reveló Wang Zhenyu, jefe del Departamento de Ortopedia del hospital local.

Tras una consulta multidisciplinaria, se decidió someter a Min a una cirugía espinal, cuyos resultados fueron exitosos. Ahora, el adolescente se encuentra en cuidados postoperatorios y continuará con medicamentos y fisioterapia para lograr su recuperación completa.

Confirmado.net – RT