Intervenciones en el sur de Quito dejan 33 celulares decomisados y 31 cédulas de identidad retiradas

En el sector de la Ajaví, 67 efectivos entre Fuerzas Armadas, Policía Nacional y funcionarios municipales ingresaron a establecimientos comerciales.

Uniformados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, así como funcionarios de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), ingresaron en establecimientos del sur de Quito con el objetivo de decomisar artículos ilegales.

Un total de 67 agentes participó en macrooperativos en varios centros de diversión del sector de La Ajaví durante la noche del viernes 20 de marzo y la madrugada del 21 de

En general, las autoridades intervinieron dos locales de diversión nocturna; de esos, dos fueron clausurados y en cuatro casos se iniciaron procesos administrativos por incumplimientos de la normativa vigente.

En estos espacios decomisaron celulares, armas blancas y cédulas de identidad de terceros.

Entre los resultados se decomisaron 33 teléfonos móviles presuntamente robados, además de tres armas blancas, un machete, un estilete y unas tijeras, refirió el cabildo capitalino.

En medio de ello, 31 documentos de identidad también fueron retirados, debido a que no se pudo justificar su procedencia y tampoco se sabía si las cédulas serían de las personas que concurren a los locales con cierta frecuencia.

Además, 8 gramos de sustancias sujetas a fiscalización, 68 litros de licor sin registro sanitario, 22 cajetillas de cigarrillos y pipas artesanales se retiraron del mercado para evitar que el microtráfico y el contrabando proliferen por la zona.

A la par, controles de armas, municiones y explosivos (Camex) se replicaron en esa zona por parte de militares.

Además, otras intervenciones derivaron en la clausura de una licorera por incumplir las normas de funcionamiento en la administración zonal de Quitumbe. Además se reportó el decomiso de 68 litros de licor sin registro sanitario y el retiro de 22 cajetillas de cigarrillos de contrabando.

Según el Municipio de Quito, varios puntos del sur de la capital se encuentran en constante monitoreo por la alta incidencia delincuencial. (I)

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