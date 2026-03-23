China no detendrá sus esfuerzos de mediación diplomática en Oriente Medio mientras continúa el conflicto

BEIJING, 23 mar (Xinhua) — China no detendrá sus esfuerzos de mediación diplomática mientras continúa el conflicto, aseguró hoy lunes Zhai Jun, enviado especial del Gobierno chino para la cuestión de Oriente Medio.

El pueblo chino valora la importancia primordial de la paz y el fundamento de la política de China sobre Oriente Medio residen en promover la reconciliación y la paz, afirmó Zhai en una rueda de prensa.

El enviado especial recordó que el conflicto ha causado ya más de 21.000 víctimas y subrayó que mientras las llamas de la guerra siguen arrasando Oriente Medio, el comercio y la economía mundial se ven sometidos a una gran presión.

«Una vez abierta la caja de Pandora, causará enormes daños.

Más combates no producirán un ganador, sino exclusivamente un sufrimiento inmenso para la gente de la región», añadió.

Como gran país responsable y amigo sincero de las naciones de la región, China mantendrá una estrecha comunicación y coordinación con las partes, ayudará a reducir las tensiones, allanará el camino para un alto el fuego, construirá puentes para reiniciar el diálogo y hará esfuerzos incansables por la paz y la estabilidad en el Oriente Medio, apuntó Zhai.

Confirmado.net – Xinhua