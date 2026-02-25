Inamhi emite aviso por condiciones extremas hasta el jueves: “Lluvias de variable intensidad” golpearán con fuerza a estas zonas del país

Para esta jornada se esperan lluvias en varias sectores del país, con mayor intensidad en la región Costa.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió su alerta meteorológica para este miércoles 25 de febrero.Para esta jornada se esperan lluvias en el Litoral y la Amazonía, con posibles tormentas.

En la región Interandina, precipitaciones dispersas en la tarde y noche y en la región Insular condiciones variables con lluvias aisladas.

Previamente, el Inamhi informó que entre el domingo 22 y el miércoles 25 de febrero de 2026 se esperan lluvias de variable intensidad acompañadas de tormenta dispersas en varias zonas del país.

Sobre la temperatura para este día, en el Litoral oscilará de 22 °C a 32 °C; en la Sierra se ubicará entre 8.5 °C y 21.5 °C; en la Amazonía será de 18.5 °C a 29 °C.La región Insular tendrá temperaturas de entre 23 °C y 31 °C.Con respecto a la radiación ultravioleta se esperan niveles entre moderados y muy altos. (I)

