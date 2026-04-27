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April 27, 2026

Gasto militar mundial subió en 2025 por aumento de guerras y tensiones

  • abril 27, 2026
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El mundo destinó cerca de 2,9 billones de dólares al gasto militar en 2025, marcando el undécimo año consecutivo de crecimiento en un contexto de multiplicación de conflictos y tensiones, según un informe de referencia publicado este lunes.

Los tres principales contribuyentes -Estados Unidos, China y Rusia- representan algo más de la mitad del total, con 1,48 billones de dólares.

El aumento fue de 2,9% respecto al año anterior, y ello pese a la disminución del gasto militar estadounidense, según el informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri).

Esa caída fue ampliamente compensada por los incrementos en Europa y Asia, en «un nuevo año marcado por las guerras y la intensificación de las tensiones», explicó Lorenzo Scarazzato, investigador del Sipri, a la AFP.

La «carga militar», es decir, la proporción del PIB mundial destinada al gasto militar, es la más alta desde 2009.

Estados Unidos gastó 954.000 millones de dólares, un 7,5% menos que en 2024, fundamentalmente por la suspensión de la ayuda a Ucrania.

El principal motor del incremento global provino de Europa -que incluye a Rusia y Ucrania-, donde se gastó un 14% más, sumando 864.000 millones de dólares.

Mas información en Deutsche Welle

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