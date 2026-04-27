Urgente!

Tenis.-El tenista italiano Jannik Sinner toma impulso en Madrid y ya está en octavos
China otorga máximo honor femenino a atletas de Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno
Gasto militar mundial subió en 2025 por aumento de guerras y tensiones
Constante sensación de seguridad define experiencia de quienes visitan China
April 27, 2026

China otorga máximo honor femenino a atletas de Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno

  • abril 27, 2026
  • 0
  • 119
  • 1 Min Read

BEIJING, China ha otorgado la máxima distinción del país para las mujeres a cuatro atletas femeninas en reconocimiento a sus destacadas actuaciones en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno, anunció hoy lunes la Federación Nacional de Mujeres de China.

Xu Mengtao, Wang Yue, Wang Meng y Zhang Wenjing fueron galardonadas por sus resultados sobresalientes en los juegos de este año.

La federación hizo un llamamiento a las mujeres de todo el país a que se inspiraron en las cuatro atletas premiadas y aporten su sabiduría y fortaleza a la construcción de un gran país y el avance de la revitalización nacional en todos los frentes a través de la modernización china.

Con información de Xinhua

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

China

It’s Great the Government is Tightening Gambling

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 8, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Essential Qualities of Highly Successful Music.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020