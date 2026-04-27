China otorga máximo honor femenino a atletas de Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno

BEIJING, China ha otorgado la máxima distinción del país para las mujeres a cuatro atletas femeninas en reconocimiento a sus destacadas actuaciones en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno, anunció hoy lunes la Federación Nacional de Mujeres de China.

Xu Mengtao, Wang Yue, Wang Meng y Zhang Wenjing fueron galardonadas por sus resultados sobresalientes en los juegos de este año.

La federación hizo un llamamiento a las mujeres de todo el país a que se inspiraron en las cuatro atletas premiadas y aporten su sabiduría y fortaleza a la construcción de un gran país y el avance de la revitalización nacional en todos los frentes a través de la modernización china.

Con información de Xinhua