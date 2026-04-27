Feriado largo en Ecuador: cuatro días de descanso por el Día del Trabajo en 2026

El Gobierno suma el 30 de abril al feriado y crea un descanso extendido hasta el 3 de mayo

Ecuador vivirá un feriado extendido por el Día del Trabajo en 2026.

Aunque la fecha oficial es el 1 de mayo, el Gobierno decidió añadir el jueves 30 de abril como jornada de descanso, generando así cuatro días consecutivos libres: desde el jueves 30 hasta el domingo 3 de mayo.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo 354, firmado por el presidente Daniel Noboa, y aplica tanto para el sector público como privado.

Cuatro días de descanso sin recuperación

Una de las principales inquietudes es si este feriado adicional deberá ser recuperado.

La respuesta es no. El decreto establece claramente que tanto el jueves 30 de abril como el viernes 1 de mayo son días de descanso obligatorio y no recuperables.

Esto significa que los trabajadores no deberán compensar esas horas en jornadas posteriores.

En caso de que un empleado deba trabajar durante estos días, la ley dispone un recargo del 100 %, es decir, deberá recibir el doble de su remuneración habitual.

Durante el feriado extendido, los servicios esenciales continuarán funcionando con normalidad, entre ellos:

Salud

Seguridad

Atención de emergencias

Mientras tanto, entidades públicas, bancos y algunos comercios podrían operar con horarios reducidos o especiales.

Se recomienda a la ciudadanía planificar con anticipación trámites o actividades.

Origen del Día del Trabajo

El Día del Trabajo se conmemora cada 1 de mayo en honor a las protestas obreras de 1886 en Chicago, donde miles de trabajadores exigieron mejores condiciones laborales y jornadas más justas.

Este hecho marcó un antes y un después en la lucha por los derechos laborales y es reconocido a nivel mundial.

Impacto del feriado en turismo y economía

Los feriados largos suelen dinamizar sectores como el turismo, el transporte y el comercio.

Este descanso de cuatro días representa una oportunidad para viajes internos y actividades recreativas en todo el país.

Autoridades y empresas prevén un aumento en la movilidad, especialmente hacia destinos de playa, Sierra y Amazonía.

Calendario de feriados en Ecuador 2026

Recomendaciones para viajar en feriados

Situación del turismo en Ecuador

Con información de El Universo