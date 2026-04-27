Crece la demanda de diamantes sintéticos en Alemania

Pforzheim/Colonia (Alemania), 27 abr (dpa) – La demanda de diamantes sintéticos en Alemania está aumentando, sobre todo debido a los elevados precios de los metales preciosos, incluso en el caso de los anillos de boda y de compromiso, indican expertos del sector.

Según la Asociación Federal de Joyería, Relojería, Platería e Industrias Afines (BVSU) con sede en Pforzheim, se utilizan sobre todo cada vez más los diamantes sintéticos cuando se demandan piedras de mayor calidad, que para muchos clientes ya no serían asequibles con diamantes naturales. Los precios de los diamantes sintéticos, en tanto, han bajado considerablemente a lo largo de los años y la oferta se ha diversificado.

Una mujer sostiene en las manos dos anillos, uno con un diamante autÈntico de tres quilates (izquierda) y otro con un diamante sintÈtico (derecha). Foto: Bernd Weiﬂbrod/dpa

Se trata de productos fabricados artificialmente. Para ello, es necesario mantener temperaturas de unos 1.000 grados durante días y semanas. Los diamantes naturales, por el contrario, se encuentran en formaciones geológicas específicas del manto terrestre. Ambos tienen la misma estructura cristalina y, una vez tallados, presentan propiedades químicas, físicas y ópticas prácticamente idénticas. Sin embargo, los expertos pueden distinguirlos.

Pero, sobre todo, según el Natural Diamond Council (NDC), los diamantes sintéticos pueden producirse en cantidades potencialmente ilimitadas en instalaciones industriales, principalmente en China y la India. Los avances tecnológicos han reducido los costes de producción. Los diamantes naturales, por su parte, son piedras preciosas raras.

Caída masiva de los precios

Cuando los diamantes sintéticos aparecieron hace unos años en el mercado de la joyería en cantidades comerciales, los precios eran, según el NDC, en su mayoría un 10 % más bajos que los de los diamantes naturales del mismo tamaño.

«Sin embargo, con la expansión del mercado de los diamantes sintéticos y la creciente presión competitiva, la relación entre los precios de los diamantes naturales y los sintéticos se ha ido distanciando». Las diferencias no son las mismas para todos los tamaños y calidades.

Por ejemplo, el precio medio al por mayor de un diamante sintético redondo, prácticamente incoloro, de un quilate y con inclusiones muy leves ha bajado un 95 % entre 2018 y 2025, hasta situarse en 98 dólares estadounidenses. En el comercio minorista, la caída es del 76 %, hasta los 855 dólares estadounidenses.

«Los diamantes sintéticos han llegado al mercado de la joyería», explica Joachim Dünkelmann, de la Asociación Federal de Joyeros, Joyerías y Relojerías (BVJ), con sede en Colonia. «La demanda de diamantes sintéticos crece porque pueden ser una alternativa visual y tienen un precio relativamente atractivo».

Sin embargo, advirtió que para todos aquellos que comercian con ellos, la continua caída de los precios como consecuencia de los gigantescos volúmenes de producción resulta problemática.

Con información de AGENCIA DPA