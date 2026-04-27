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April 27, 2026

Autoridad electoral anula dos partidos opositores en Ecuador

  • abril 27, 2026
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Los partidos Construye y Unidad Popular, según el CNE, «no cumplieron los requisitos» para «mantener» su estatus legal; la decisión fue calificada de “fraude” por la oposición.

La autoridad electoral de Ecuador eliminó este domingo (26.04.2026) a dos partidos opositores a siete meses de las elecciones locales, medida que la oposición denuncia como un «fraude» favorable al gobierno conservador.

La oposición ecuatoriana denuncia persecución política por parte del ejecutivo de Daniel Noboa y acusa al CNE (Consejo Nacional Electoral) de actuar a su favor.

El organismo argumenta que los partidos Construye y Unidad Popular «no cumplieron requisitos» para «mantener» su estatus legal, según un comunicado publicado en X que defiende la «legalidad» del proceso.

Apelarán la decisión

Las formaciones afectadas aseguraron que apelarán la decisión ante la justicia. 

«(Los miembros del CNE) son activistas del gobierno de Noboa», dijo Geovanni Atarihuana, líder de Unidad Popular, en entrevista con MQ Radio Fm.

En noviembre del año pasado, el CNE inhabilitó por nueve meses al movimiento de izquierda Revolución Ciudadana, cercano al exmandatario Rafael Correa (2007-2017), debido a una investigación fiscal.

Otros partidos políticos y organismos como el Centro de Investigación Económica y Política condenaron la suspensión.

Noboa culpa a Correa, exiliado y condenado por corrupción, de muchos de los problemas que tienen al país sumido en una ola de violencia y crisis económica.

En el poder desde 2023, el derechista gobierna con políticas de mano dura contra el crimen.

Con información de DW

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