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April 27, 2026

El papa llama a que la energía atómica sirva para la vida y la paz

  • abril 27, 2026
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Ciudad del Vaticano, abr (Sputnik).- El papa León XIV llamó a que toda la energía atómica en el mundo solo sirva para la vida y la paz.

Este domingo se conmemoró el 40 aniversario del accidente nuclear más grave de la historia, la explosión del reactor número cuatro de la planta nuclear soviética de Chernóbil, que se produjo el 26 de abril de 1986.

“Espero que, en todos los niveles de toma de decisiones, prevalezcan siempre el discernimiento y la responsabilidad, para que todo uso de la energía atómica esté al servicio de la vida y la paz», declaró León XIV después de rezar la oración mariana del Regina Caeli.

El Pontífice agregó que el accidente de Chernóbil “sigue siendo una advertencia sobre los riesgos inherentes al uso de tecnologías cada vez más potentes”.

La catástrofe de Chernóbil provocó la contaminación radiactiva de un área de cerca de 60.000 kilómetros cuadrados en 14 entidades de la Unión Soviética, en la que vivían más de siete millones de personas.

Con información de AGENCIA SPUTNIK

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