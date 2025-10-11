Urgente!

Expresidenta peruana Boluarte aparece en público y asegura que permanecerá en el país
October 11, 2025

Expresidenta peruana Boluarte aparece en público y asegura que permanecerá en el país

  octubre 11, 2025
La expresidenta peruana Dina Boluarte (2022-2025) apareció en público el viernes, horas después de que el Congreso la destituyera por incapacidad moral, y aseguró que permanecerá en el país, en donde enfrenta investigaciones fiscales por presuntos delitos cometidos durante su mandato.

«Estoy tranquila con mi conciencia. Sobre aquellos casos que están en investigación en el Ministerio Público (fiscalía), no soy responsable de ninguno de ellos. La calma está en mí, estoy en mi hogar y estaré permanentemente en el país», dijo la exmandataria durante una breve rueda de prensa desde su vivienda en el distrito limeño de Surquillo.

En la madrugada del viernes, el pleno del Congreso destituyó a Boluarte por su incapacidad para hacer frente a la crisis de inseguridad ciudadana por la que atraviesa el país.

Luego de su salida del poder, Boluarte no fue vista en público y su paradero era desconocido, generando una serie de hipótesis sobre dónde podría estar.

«Desde ayer (jueves) y desde esta mañana se ha estado indicando a través de los médicos de comunicación que estaba no habida o que había buscado un asilo (político). Nada de ello es cierto, estoy en mi hogar», indicó la expresidenta.

Boluarte enfrenta dos investigaciones por presuntos delitos cometidos durante su mandato, por lo que la fiscalía solicitó el viernes al Poder Judicial que dicte impedimento de salida del país en su contra. 

