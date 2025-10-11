Emergente regulación de IA en China fomenta futuro abierto y seguro para IA, según investigadores

China está desarrollando un marco regulatorio para la inteligencia artificial (IA) diseñado para promover la apertura y la innovación, a la vez que limita los riesgos potenciales, según una investigación publicada recientemente por la revista Science.

Un equipo dirigido por investigadores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tongji concluyó que el sistema de seis pilares de China ha demostrado una eficacia notable para fomentar la innovación de los códigos abiertos, manteniendo al mismo tiempo bajo control los riesgos para la seguridad.

Entre sus características se encuentran las exenciones del código abierto y de la investigación, lo que significa que publicar un modelo en plataformas como GitHub o Hugging Face, o usarlo únicamente con fines académicos en lugar de para el servicio público, no requiere de presentación ante las autoridades regulatorias.

El tercer pilar proviene de la eficiencia legal, gracias al establecimiento de los Tribunales de Internet en China, los cuales gestionan las disputas relacionadas con las tecnologías de vanguardia, según el documento.

China también está explorando una supervisión más estricta de la IA, que incluye una gobernanza más estricta de su uso en la investigación para reforzar la integridad, y una obligación de revisión ética para ciertas actividades de la IA de alto riesgo.

El sexto pilar es un mecanismo que permite a las empresas introducir gradualmente productos de IA, trasladándolos desde entornos de prueba cerrados hacia su uso en el mundo real, como se observa en los procedimientos de prueba en carretera de los vehículos autónomos antes de su lanzamiento al mercado.

El marco de gobernanza de la IA de China y los principios que incorpora pueden ofrecer la sabiduría china y un modelo ya establecido para la gobernanza global de la inteligencia artificial, afirmó Zhu Yue, profesor adjunto de la Universidad de Tongji y primer autor y coautor correspondiente del artículo.

China promueve activamente la gobernanza global de la IA. En 2023, el país lanzó la Iniciativa de Gobernanza Global de la IA en la 78ª Asamblea General de la ONU para fortalecer la cooperación internacional en el desarrollo de capacidades en IA.

«Abogamos por un futuro abierto para la IA, porque una cooperación global profunda, para la cual la apertura siempre ha sido y siempre será necesaria, es un requisito previo para que las instituciones nacionales y la gobernanza internacional, que se necesitan con urgencia, apliquen normas que eviten la imprudencia y el uso indebido mediante el rápido avance de la IA de vanguardia», de acuerdo con los investigadores.

Confirmado.net / Agencia Xinhua