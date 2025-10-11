Ecuador empata ante Estados Unidos, pero sigue en la lucha por el bombo 2 del Mundial 2026

La selección ecuatoriana no pudo aprovechar la oportunidad de escalar posiciones en el ranking FIFA y acercarse al bombo 2 del sorteo del Mundial 2026. Este viernes 10 de octubre, la Tri empató 1-1 con Estados Unidos en el estadio Q2 de Austin, Texas, en un partido amistoso que dejó sensaciones divididas.

Pese a que Corea del Sur fue goleada por Brasil horas antes —resultado que abría una opción dorada para Ecuador—, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece no logró concretar su superioridad en los primeros minutos.

La Tri inició con presión alta y control del balón, pero su dominio duró poco. El gol ecuatoriano llegó tras un rápido contragolpe, la fórmula más efectiva del plantel: Joel Ordóñez recuperó la pelota, habilitó a John Yeboah, quien asistió a Enner Valencia. El capitán, con su habitual potencia, dejó atrás a Richards y definió con precisión al ingresar al área. Un golazo que puso a soñar a la afición.

Sin embargo, el entusiasmo se diluyó con el paso de los minutos. Hernán Galíndez se erigió como figura al contener varios ataques locales y mantener la ventaja hasta el descanso.

En la segunda parte, Beccacece buscó más peso ofensivo con los ingresos de Kevin Rodríguez y Nilson Angulo, pero el equipo no logró sostener la presión. Estados Unidos adelantó líneas y finalmente consiguió el empate al minuto 71, cuando Folarin Balogun aprovechó un error en salida de Willian Pacho para batir a Galíndez.

Ecuador intentó reaccionar, pero sin claridad en el tramo final. El empate deja un sabor amargo: una victoria lo habría colocado por encima de Corea del Sur en el ranking y en zona de clasificación al bombo 2 del sorteo mundialista.

El siguiente reto para la Tri será ante México, el próximo martes, a las 21:30.

