September 3, 2025

Estas son las selecciones que pueden clasificar al Mundial 2026 en la fecha 17 de eliminatorias sudamericanas 

  • septiembre 3, 2025
  • 3 Min Read

La penúltima jornada de las clasificatorias se juega este jueves, 4 de septiembre.  

A falta de dos fechas por disputarse en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá, tres selecciones ya tienen asegurado su boleto a la cita: Argentina (35 puntos), Ecuador (25, 8 de gol diferencia) y Brasil (25, 5 de gol diferencia).

El entrenador argentino de Uruguay, Marcelo Bielsa (derecha), da instrucciones durante el partido de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de la FIFA 2026 entre Uruguay y Argentina, disputado en el estadio Centenario de Montevideo, el 21 de marzo de 2025. Foto: AFP

Por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en esta edición de la cita mundialista clasificarán directamente las primeras seis selecciones y una séptima tendrá chance de jugar repechaje.

Al momento, las primeras seis casillas están ocupadas así: Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay (24 puntos, 7 de gol diferencia), Paraguay (24 y 3 de gol diferencia) y Colombia (22 y 4 de gol diferencia).

Mientras, con 18 puntos y -4 de gol diferencia, Venezuela se ubica en séptimo puesto, seguida de Bolivia (17 y -16). Perú está en novena casilla con 12 unidades y Chile es último con 10.

Con 3 puntos en disputa en las dos fechas que faltan en las clasificatorias sudamericanas las selecciones de Uruguay, Paraguay y Colombia podrían obtener el boleto directo a la Copa del Mundo en esta jornada, la número 17, a jugarse este jueves 4 de septiembre si se cumplen ciertos resultados.

Uruguay recibirá a Perú y para clasificar debe empatar o ganar ese cotejo. De triunfar sumaría 27 unidades, mientras que si empata llegaría a 25 puntos.

En cualquiera de los dos casos, los charrúas garantizarían su presencia en la cita mundialista este jueves indistintamente de los resultados de Colombia y Venezuela que tienen un techo de 28 y 24 puntos, respectivamente, si ganan sus dos últimos partidos.

Ya con 27 o 25 puntos, así no gane su último partido, Uruguay estaría entre las seis primeras selecciones de manera irrefutable.

El mismo escenario lo tiene Paraguay que, al igual que los charrúas, tiene 24 unidades. A los guaraníes, que serán locales, les basta con un empate o un triunfo contra Ecuador para asegurar este jueves su presencia en Estados Unidos, México y Canadá el año venidero.

En el caso de Colombia, que recibe a Bolivia, clasificaría directamente si gana ese partido y suma 25 puntos. Si empatan dicho encuentro, a los cafeteros les toca esperar que Venezuela no sume de a tres en su visita a Argentina.

De su lado, Venezuela, Bolivia y Perú se pelean, en los últimos lugares, el cupo al repechaje. (D)

Confirmado.net-El Universo 

