Enviado chino pide alto el fuego duradero en Gaza

NACIONES UNIDAS, Un enviado chino pidió este jueves un alto el fuego duradero en Gaza.

«El actual alto el fuego debe convertirse en la base para una tregua integral y duradera», dijo Fu Cong, representante permanente de China ante las Naciones Unidas, durante un debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU.

China pide cumplir la tregua en Gaza, garantizar ayuda humanitaria y avanzar hacia una solución justa y duradera para el pueblo palestino.Foto: Internet

Sin embargo, de manera preocupante, siguen produciéndose violaciones del acuerdo de tregua entre Israel y Hamás, lo que ha provocado víctimas entre civiles inocentes, señaló.

«China insta a todas las partes implicadas a cumplir plenamente los requisitos del acuerdo de alto el fuego, trabajar para lograr una tregua verdaderamente integral y duradera, y garantizar que Gaza recupere la seguridad y la estabilidad», afirmó Fu.

A pesar de la reanudación parcial de la asistencia humanitaria, persisten muchos obstáculos. Y las necesidades humanitarias urgentes están lejos de ser satisfechas, dijo Fu.

Israel debe cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario como potencia ocupante, abrir todos los pasos fronterizos, garantizar la entrada a gran escala de suministros humanitarios en Gaza y su distribución segura y ordenada, así como levantar las restricciones sobre las operaciones de ayuda realizadas por las agencias humanitarias, añadió.

Fu señaló que Gaza es la patria del pueblo palestino, no una moneda de cambio en la política internacional.

Cualquier arreglo sobre el futuro de Gaza debe ajustarse al consenso de «Palestina gobernada por los palestinos» y respetar la voluntad del pueblo palestino, subrayó, añadiendo que tras dos años de bombardeos indiscriminados, Gaza está devastada e inhabitable.

Y es imperativo iniciar la reconstrucción y restablecer los medios de vida lo antes posible. El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, y debe desempeñar un papel positivo en la preservación de la paz y la estabilidad en Gaza, indicó Fu.

China está dispuesta a trabajar con la comunidad internacional para promover un alto fuego integral y duradero, aliviar la catástrofe humanitaria, aplicar la solución de dos Estados y, en última instancia, lograr una solución integral, justa y duradera a la cuestión de Palestina, concluyó.

Confirmado.net – Xinhua