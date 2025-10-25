Urgente!

Xi felicita a Rodrigo Paz Pereira por su elección como presidente de Bolivia

BEIJING, El presidente chino, Xi Jinping, trasladó hoy viernes felicitaciones a Rodrigo Paz Pereira por su elección como presidente de Bolivia.

En su mensaje, Xi destacó que los dos países son buenos amigos y socios. Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas hace 40 años, Xi, China y Bolivia han mantenido un buen impulso de desarrollo en sus nexos.

Las dos partes se han comprendido y apoyado en los asuntos concernientes a los intereses fundamentales y las principales preocupaciones de la otra, han logrado resultados fructíferos de la cooperación práctica en diversos ámbitos y han fomentado una profunda amistad entre sus pueblos, afirmó Xi.

Tras valorar la adhesión de Bolivia al principio de una sola China, Xi aseguró que concede gran importancia al desarrollo de las relaciones chino-bolivianas y que está dispuesto a trabajar con el presidente electo Paz para llevar la asociación estratégica China-Bolivia a un nuevo nivel, en mejor beneficio de los dos pueblos.

También este viernes, el vicepresidente chino, Han Zheng, envió un mensaje de felicitación al vicepresidente electo de Bolivia, Edmand Lara.

Confirmado.net – Xinhua 

