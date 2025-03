Cuando quieren perseguir a “su peor enemigo”, le acusan de contrabando de combustible;

pero cuando “la familia” crea PETRONOBOA a los pocos días de asumir, para distribuir

90 mil galones de combustible subsidiado, desde una gasolinera chiquita recién comprada

y “milagrosamente” vende más 3 millones de galones, obteniendo una millonaria utilidad,

eso sería “Desvío de combustible subsidiado”. El SRI debe explicar por la anulación de

más de 6 mil facturas. Pero ¡qué tal!: al primero se le persigue porque es en contra del

Alcalde respondón, cuyo mejor argumento de defensa son las múltiples obras para la

Perla; por lo segundo no hay allanamientos, ni boletín de fiscalía, ni ruedas de esa prensa

escandalosa que devenga el salario de la pauta. ¿Entendieron? Ni yo… Es el poder del

Poder. Y el no poder ¿será poder?

Para Pepe Cortisona, la violencia que nos agobia, el desempleo, la recesión económica

por la paralización del aparato productivo, la polarización que padecemos por obra de los

odiadores, no son importantes ni merecen su atención. Según él, dizque hay un clamor

nacional para que la gente, al momento de sufragar en la segunda vuelta, no lleve sus

celulares, porque van a hacer fraude. ¡Qué cinismo!: si controlan casi todo el aparato

estatal, menos la Legislatura, si las FFAA y la Policía está a sus órdenes, ¿cuál es su

temor? Qué poco le importa el espeluznante y lapidario dato de INSIGHT CRIME que

en 2024 nos ubica en el primer lugar de la tasa de muertes violentas en América Latina.

Están asustados porque temen perder las elecciones. Se pasea por los medios “amigos”

(y qué amigos), con argumentos tan descabellados, para agradar al jefecito, como cuando

dijo que “las pensiones alimenticias” son cosas del pasado, a propósito del juicio

planteado por el multimillonario para que le rebajen al pobrecito la pensión de su hijita.

Los ricos también lloran. Y cuando se les toca el bolsillo, chillan y patalean para no pagar

impuestos consolidados y atrasados, por ejemplo…

Lo de los chalecos antibalas y cascos adquiridos por el Ministerio de Defensa a una

empresa declarada “incumplida” a petición de la Policía Nacional, sigue el mismo guion

de los primeros apagones en abril del 2024: en vez de procurar soluciones, buscaron a

quién culpar y acusaron de sabotaje a su propia ministra. Hoy van por los que

internamente habrían filtrado el informe. Y no ha de ser para condecorarlos por lo del

“espíritu de cuerpo”. Parece que no les importa el riesgo de los uniformados en las calles,

enfrentando a una avezada delincuencia que tiene armas más sofisticadas y letales. La

alerta de una contratación cuestionada, a la que se han sumado expertos excomandantes

que observan que las pruebas de balística del material en mención, no debe hacerse en un

escenario abierto, más propenso al show, sino en un laboratorio. Más aún, un general

retirado afirmó que él no se pondría un chaleco en esas condiciones.



Se les cayó la “vieja confiable” de que la Revolución Ciudadana va a desdolarizar al

Ecuador, cuando la bancada de ADN en la Asamblea Nacional bloqueó precisamente el

trámite propuesto por la RC de la enmienda constitucional para reconocer al dólar como

nuestra moneda oficial. ¿Qué más se les ocurrirá? Estamos abandonados. La versión: para

bajar los secuestros la ciudadanía debe hacer su parte tomando precauciones, que el

gobierno no puede ser responsable por las muertes. ¿Entendieron? Ni yo. Con el banquero

son igualitos, cortados con la misma tijera neoliberal. ¡Qué bonito es Carnaval!

Artículo firmado por Juan Cárdenas