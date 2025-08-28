Encuesta CIEES: aumenta el pesimismo ciudadano y cae la confianza en el presidente Noboa

La última encuesta de CIEES, levantada entre el 23 y 24 de agosto de 2025 en Quito y Guayaquil (820 casos, ±4% de error), revela un incremento del pesimismo social y una caída en la confianza hacia el presidente Daniel Noboa.

7 de cada 10 califican como mala o muy mala la situación del país, frente al 60% registrado en julio. La percepción negativa es mayor en el segmento popular (83%) y en las zonas urbanas. Problemas principales: la inseguridad lidera las preocupaciones con el 65% (72% en Guayaquil y 57% en Quito). El crimen organizado y el sicariato aparecen como focos específicos en Guayaquil.

Confianza en soluciones: en seguridad, la mitad de los quiteños y 44% de los guayaquileños creen que podría resolverse en algunos años, mientras que 3 de cada 10 consideran que el país solo aprenderá a convivir con la violencia. Gestión presidencial: tras un arranque con más del 60% de aprobación en abril y mayo, la popularidad de Noboa cayó en junio y agosto, afectada por el clima de inseguridad y dificultades económicas. Los más jóvenes (16–17 años) otorgan la mejor calificación (51%).

Asamblea Nacional: la aprobación repuntó en julio hasta el 50%, pero en agosto volvió a caer, con 6 de cada 10 ciudadanos en contra. Consulta popular: prevista para diciembre, enfrenta alta indecisión: solo 16% votaría a favor, 22% en contra y 59% depende del tema.

El estudio refleja un escenario de incertidumbre social y política, marcado por la inseguridad, la caída en la confianza hacia las instituciones y un bajo entusiasmo por la consulta popular anunciada por el Ejecutivo.