Nuevo sistema de dragado en Coca Codo Sinclair para mejorar caudal en horas de alta demanda

Una de las embarcaciones está equipada para remover hasta 900 metros cúbicos de sedimentos por hora.

La hidroeléctrica Coca Codo Sinclair contará con un mayor caudal para la generación de energía durante las horas de mayor consumo, entre las 18:00 y las 22:00.

Esto se da, luego de que se implementara un moderno sistema de dragado para el embalse compensador de la central, informaron el Ministerio de Ambiente y Energía y la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).

La draga está compuesta por dos embarcaciones especializadas: la primera equipada con un sistema de alta potencia capaz de remover hasta 900 metros cúbicos de sedimentos por hora; mientras que la segunda realizará batimetrías que identificarán con precisión las áreas de mayor acumulación de material.

Coca Codo Sinclair es una hidroeléctrica que opera con un embalse de pasada, es decir, no cuenta con gran capacidad de almacenamiento de agua. Tiene una capacidad de generación de 1.500 megavatios (MW).

Su construcción inició en julio del 2010 y fue inaugurada el 18 de noviembre de 2016. (I)

Confirmado.net-El Universo