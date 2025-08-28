Dos niños muertos tras tiroteo en escuela de Mineápolis

La escuela está ubicada junto a una iglesia. Los niños estaban celebrando la primera semana del año escolar cuando les dispararon.

El jefe de la policía de Minneápolis y el alcalde, Jacob Frey, confirmaron este miércoles (27.08.2025) que hay dos niños muertos, de ocho y diez años, y otros 17 heridos (catorce de ellos menores de edad) tras el tiroteo registrado en una escuela católica de la ciudad.

«Dos niños pequeños, de ocho y diez años, fueron asesinados en los pupitres donde estaban sentados. Sus padres ya han sido notificados. Otras 17 personas resultaron heridas, 14 de ellas niños. Dos de esos niños están en estado crítico», explicó el jefe de policía de Minneápolis, Brian O’Hara, en una rueda de prensa.

Los hechos se produjeron esta mañana, sobre las 08:30 hora local, en la iglesia católica romana de la Anunciación de Minneápolis, en el estado de Minnesota, y provocaron una fuerte respuesta policial y una gran tensión hasta que se confirmó que el autor de los disparos había fallecido.

Según explicó O’Hara, durante la misa como parte del inicio del curso escolar, «un hombre armado se acercó por la parte exterior, al costado del edificio, y comenzó a disparar con un rifle a través de las ventanas de la iglesia hacia los niños que estaban sentados en los bancos».

«El agresor», dijo, «estaba armado con un rifle, una escopeta y una pistola»: «Creemos que usamos las tres», añadió.

Preguntado por el número de disparos, apuntó que fueron «docenas», aunque todavía no tienen la cuenta exacta.

Las autoridades confirmaron también la muerte del tirador, quien cree que «se dejó la vida en el estacionamiento» de la escuela, ubicada en la parte trasera de la iglesia.

Con información de Agencia DW